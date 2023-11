Edifício Montesino concede bônus de até R$15mil em apartamentos

Está chegando a tão aguardada Black Friday e, com ela, a chance de conquistar o apartamento dos sonhos.

O Edifício Montesino está localizado em Nova Odessa e com obras já iniciadas.

Um empreendimento que alia sofisticação, conforto e vantagens exclusivas em uma torre única.

Com plantas de 2 e 3 dormitórios, sendo 1 suíte, o empreendimento oferece opções que se adequam ao seu estilo de vida com metragens de 61,98m², 72,38m² e 81,24m² com unidades a partir de R$284mil, com pagamento da entrada super facilitada sem juros.

Aproveite de momentos agradáveis na varanda gourmet com churrasqueira e tenha a conveniência de até 2 vagas de estacionamento.

Na Black Friday é até o dia 25 de novembro de 2023, clientes que adquirirem uma unidade ganham um bônus de até R$15mil no apartamento. Atenção que é somente válido para clientes que forem aprovados no financiamento Caixa a partir de R$200mil.

O Montesino conta com lazer completo com piscina, academia, salão de jogos, brinquedoteca e área gourmet/festas. Todos os ambientes comuns são mobiliados e equipados de acordo com o memorial descritivo, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família.

Os futuros moradores poderão desfrutar de muita praticidade com acesso fácil e rápido a Americana e à Rodovia Anhanguera.

A Condeuba é a construtora da Cidade, e assegura que o Edifício Montesino será entregue com um acabamento de alta qualidade, pensado em cada detalhe para proporcionar conforto e bem-estar aos futuros moradores.

Venha conhecer o seu futuro lar! Visite nosso Plantão de Vendas no endereço Rua Maximiniano Dalmedico, 61, no bairro Santa Luiza ou entre em contato pelo telefone (19) 99875-2929. Acesse também nosso site https://edificiomontesino.com.br/ para mais informações.