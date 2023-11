A equipe do Mollon FC sagrou-se campeã do Futebol Mega Master

55+, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). No sábado (18), em jogo disputado no Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, o Mollon venceu o São Domingos pelo placar de 3 a 2.

Na preliminar, o Bocha do Padre A conquistou a 3ª posição do campeonato ao vencer nos pênaltis o Carioba por 4 a 3 – após empate em 2 a 2.

O campeonato teve Orismar Carolino, do Mollon, artilheiro com 6 gols marcados, enquanto Joel Schumacher, do Bocha do Padre A, foi o goleiro menos vazado.

O campeonato teve como homenageado em 2023 o esportista barbarense Denis Vianna – homenageado ainda com a denominação do Ginásio Municipal do “Jardim Europa” e do Ginásio do Esporte Clube Barbarense.

Confira os integrantes do Mollon F.C., campeão do Mega Master 55+: Orismar Carolino de Souza, Claudinei Mora Pedroso, Ademar Soares, Elizeu Inácio do Nascimento, Marcos Roberto Cordiolli, Fabio Otávio da Silva, Jucemar Luis Nunes dos Reis, José Aparecida Alves Toledo, Gildasio Aparecido Rodrigues, Márcio Scalone, Jorge Bonfim Filho, Roberto Alburguete, Edward Roberto da Silva, Reginaldo Buosi, Idenilson Paio Duran, Valdir Rodrigues, Aguinaldo da Silva, Edmilson Roque dos Santos, Edson Bregantin, Paulo Cesar Oliveira e Reinaldo Borges Cunha.