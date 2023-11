Jennifer e Rafael são a Beleza Negra de N Odessa 2023

Os jovens Jennifer Stefanni Roberta Martins, 26, e Rafael Pereira, 22,

são os grandes vencedores da principal categoria do Concurso Beleza Negra Nova Odessa 2023, realizado no último sábado (18/11) à noite, no Espaço Melhor Idade. O desfile promovido por Silvia Aguiar reuniu cerca de 500 pessoas, e contou com apoio da Prefeitura da cidade, através do Fundo Social de Solidariedade e do Departamento de Cultura e Turismo.

No total, foram 40 concorrentes em sete categorias. Foram 14 premiados deles (faixas para 1º e 2º lugares), com idades entre 6 e 51 anos. Além de Jennifer e Rafael, também venceram em suas categorias Eloá Nunes Luis, de 8 anos (kids feminino), Lorenzo Fernandes Pereira da Silva, 6 anos, e Ykaro Silva Rosa, 7 anos (kids masculino), Isabely Cristini Borges dos Santos, 18 anos (teens feminino), Gislene Aparecido de Paula, 51 anos (adulto + feminino) e o haitiano Ramon Louis Jean, 31 anos (adulto + masculino).

“Obrigado a todos pelo amor e pelo carinho que vocês têm por Nova Odessa. Para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui nesse lindo desfile, que reconhece e homenageia a beleza dos negros. Em 2022, decidimos voltar com o Beleza Negra, resgatar a valorização da cultura negra em Nova Odessa e região, e encaramos esse desafio. A beleza negra tem que ser valorizada e mostrada para nossa população”, afirmou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

“E a Silvia cumpre essa missão muito bem. Essa mulher é batalhadora, guerreira. Ela não desistiu um minuto desse evento, e graças a Deus, com o apoio da Prefeitura, conseguimos realizar tudo que ela tinha sonhado”, completou Leitinho às mais de 500 pessoas presentes no clube, a maioria afrodescendentes da cidade e região, logo antes dos anúncios dos vencedores.

Os 40 candidatos desfilaram duas vezes para os 10 jurados convidados para o concurso. Na primeira subida ao palco, todos trajavam roupas típicas da cultura africana, como forma de promover a autoestima e o reconhecimento das raízes dos participantes. A segunda vez foi com trajes de gala.

Na categoria adulto, as faixas aos vencedores foram entregues pelos vencedores da edição do ano passado, a primeira da retomada: Dani Souza e Theo Black, além da pequena Yasmin Pyettra na categoria kids. A noite contou ainda com shows do DJ Anderson Fião, do MC Vini e do Grupo Ressurreição, de Campinas.

Segundo Silvia Aguiar, “tivemos êxito”. “A gente busca melhorar a cada ano. Neste ano, tivemos um recorde de público, com mais de 500 pessoas. Foi muito lindo, os trajes estavam magníficos, exuberantes. As pessoas, radiantes. A gente só tem que agradecer a todos os órgãos que nos ajudaram, todos os patrocinadores, os apoiadores, os expositores, amigos e parentes, e principalmente à minha família e a toda a comissão da Associação Sócio Cultural Afro Odessa”, finalizou a promotora.

Ganhadores do Concurso Beleza Negra Nova Odessa 2023

Categoria Kids Feminino e Masculino

1º Eloá Nunes Luis, 8 anos, Nova Odessa

2º Emilly Victoria Saldanha Penha, 10 anos, Nova Odessa

1º Lorenzo Fernandes Pereira da Silva, 6 anos, Sumaré

2º Ykaro Silva Rosa, 7 anos, Nova Odessa

Categoria Teen Feminino

1º Isabely Cristini Borges dos Santos, 18 anos, Nova Odessa

2º Kelly Cristina da Silva Sousa, 17 anos, Campinas

Categoria Adulto Feminino e Masculino

1º Jennifer Stefanni Roberta Martins, 26 anos, Paulínia

2º Cinthia Adrielli Dias Melo, 22 anos, Monte Mor

1º Rafael Pereira, 22 anos, Nova Odessa

2º Mayque Rodrigues Batista, 19 anos, Nova Odessa

Categoria Adulto Mais

1º Gislene Aparecido de Paula, 51 anos, Campinas

2º Demilly Geijo Pires Cardosa, 33 anos, Santa Barbara d’Oeste

1º Ramon Louis Jean, 31 anos, Nova Odessa

2º Emerson Luiz Neves da Conceição, 31 anos, Nova Odessa