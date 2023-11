Novembro Azul. Nova Odessa terá mutirão de consultas no dia 2

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa promove no próximo dia 02 de dezembro, um sábado, das 8h às 12h, um “mutirão” de atendimentos e consultas gratuitas com urologistas para a população masculina da cidade. A iniciativa é parte da programação da Campanha “Novembro Azul”, de prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer de próstata.

A ação dedicada à Saúde do Homem (a partir dos 45 anos) acontece no Ambulatório de Especialidades Médicas da Avenida João Pessoa, nº 833, e inclui consultas gratuitas com urologistas (e sem agendamento), pedidos de exames, além de serviços de aferição de pressão e dextro.

A programação conta com palestras neste mês de novembro em vários locais, onde os participantes receberão com antecedência o pedido de exame (PSA) para fazer a coleta de sangue e levar o resultado no dia do mutirão. Os pedidos também estarão disponíveis nas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município.

“A campanha de conscientização do ‘Novembro Azul’ já começou e a prevenção tem que o ano todo. Convidamos os homens a comparecerem ao mutirão do dia 02 de dezembro, que reserva atendimento especial à ala masculina, porque além da oportunidade da consulta sem agendamento. A ideia é despertar a atenção para o cuidado com a Saúde do Homem e a prevenção do câncer, especialmente o de próstata, segunda doença que mais mata homens no mundo. Chega de tabu, pois não podemos mais nos descuidar da saúde”, diz o enfermeiro responsável, André Barros.

O Novembro Azul visa conscientizar a população masculina sobre os riscos, o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de próstata, além da prevenção à doença. “O exame preventivo é fundamental, porque o câncer de próstata é o segundo que mais afeta os homens, mas tem 90% de chance de cura se diagnosticado no início”, reforçou.

Na programação estão previstas mais palestras. Bom lembrar que a temática já foi proferida no Espaço da Melhor Idade do Fundo Social de Solidariedade e no Ginásio Municipal de Esportes aos frequentadores do espaço e aos atletas do basquetebol.

“Levaremos este importante tema de prevenção aos servidores da Coden, Garagem Municipal a GCM (Guarda Civil Municipal). Na ocasião, vamos entregar o pedido para que façam o exame, tendo em vista que existe um preparo antes do exame PSA, ou seja, dois dias antes o homem não pode ter relações sexuais, nem andar de bicicleta, moto ou cavalo. E quem não fizer o exame antecipado, poderá participar do Mutirão da mesma forma, porque vai passar em consulta e receber o pedido do médico”, explicou André.

Para a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Serrano, é preciso acabar com os tabus para melhorar a qualidade de vida dos homens. “O problema é o tabu em torno dos exames necessários para a prevenção e detecção precoce da doença, que envolve o toque retal – um exame que os homens ainda relutam em realizar em função do preconceito. E um dos objetivos da campanha é justamente quebrar esses tabus”, finalizou a secretária.

A DOENÇA

O movimento Novembro Azul teve origem no ano de 2003, na Austrália, visando chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. A iniciativa se espalhou para vários países, chegando ao Brasil em 2008, por meio do Instituto Lado a Lado pela Vida em conjunto com a Sociedade Brasileira de Urologia.

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens brasileiros e do mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, é o segundo que mais mata (25% dos casos), atrás somente do câncer de pele.

