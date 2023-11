“Passos que Salvam” promove conscientização sobre câncer infanto-juvenil em Santa Bárbara

Com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, acontece neste domingo (26), a partir das 7h30, a Mobilização “Passos que Salvam”, no Parque Araçariguama, no Jardim Itamaraty. Com entrada gratuita, a ação é promovida pelo Hospital de Amor de Barretos e Tito Farma Farmácia de Manipulação e alusiva ao Dia Nacional do Câncer Infanto-Juvenil (23 de novembro).

Com intuito de conscientizar e informar sobre a doença, já que as chances de cura são maiores com o diagnóstico precoce, a programação contará com aulas de alongamento, zumba e passinho, caminhada, bike, cãominhada, corrida e food trucks.

Os interessados em adquirir o kit do evento podem acessar o site da Tito Farma via link www.linktr.ee/prefeiturasbo ou na loja física da organizadora (Rua XV de Novembro, 858, Centro). Toda a arrecadação será revertida ao tratamento das crianças atendidas no Hospital de Amor de Barretos.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @passosquesalvamsbo

Serviço:

Mobilização “Passos que Salvam”

Domingo, dia 26 de novembro, a partir das 7h30

Local: Parque Araçariguama | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Informações: (19) 987489476 (horário comercial)

