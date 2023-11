Projeto “Criança faz Política” na EMEF Florestan Fernandes promove eleição

A eleição dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores do projeto “Criança faz Política”, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol, será realizada na próxima quarta-feira (22). A iniciativa é desenvolvida pelas professoras Kelly Azevedo e Rosana Amedi. A proposta promove nos estudantes o interesse na escolha de representantes para administrar um município. A eleição é parte do projeto, que envolveu 90 crianças dos 4º anos.

Cerca de 820 estudantes do 1º ao 9º anos e 80 profissionais da escola vão registrar seus votos em quatro urnas eletrônicas cedidas pelo Cartório Eleitoral e que serão instaladas na unidade. O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, aplaudiu a iniciativa. “Estive na EMEF Florestan Fernandes explicando o papel de um secretário municipal e minhas responsabilidades no cargo e a votação é mais uma etapa no desenvolvimento deste projeto pedagógico voltado à cidadania. Em nome do prefeito Chico Sardelli, agradeço a cessão das urnas para que nossos estudantes experienciem o processo eleitoral da forma como ele ocorre”, declarou.

O secretário recebeu da professora Kelly, nesta sexta-feira (17), o convite para participar das próximas fases. “Os estudantes ficaram motivados com essa ação. Eles se interessaram pelo trabalho do prefeito, vice e secretários. Todos têm a consciência da divisão de poder, o que faz um prefeito e qual é o papel do vereador. Só assim poderemos melhorar a política de modo geral e nossa intenção é preparar bem os eleitores do futuro”, disse ela.

O projeto

Ao todo, 90 estudantes de três classes do 4º ano da escola participam da terceira edição do projeto “Criança faz Política”. Ao longo de 2023, eles estudaram as características e responsabilidades de cada cargo, formaram partidos políticos e escolheram seus representantes.

Depois, os estudantes de cada sala escolheram um candidato a prefeito e seu vice e três candidatos a vereador. Por decisão das professoras, haverá também um candidato a secretário de Educação por turma. Os escolhidos elaboraram um plano de governo e fizeram campanha eleitoral na escola.

O encerramento das atividades acontece em dezembro, com a presença do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, além de secretários e vereadores. Os eleitos na próxima semana também irão conhecer o gabinete do chefe do Executivo.