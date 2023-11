Omar Neto abre redes de olho em 2024

Cada vez mais candidato, Omar Neto decidiu

abrir as redes sociais para aumentar a interação com seu potencial eleitorado. Mesmo que negue estar apenas de olho em 2024, o herdeiro do ex-prefeito Omar Najar (2015-2020) vai ser a grande aposta do MDB em 2024.

No vídeo em que abre as redes e coloca ‘caixinha de perguntas’ para aumentar a interação, ONN diz que vai falar de conceitos, de economia (vida como administrador) e também da política.

Leia + sobre política regional

DESAFIOS– Carregando o nome do avô e do bisavô (Abdo Najar foi prefeito de Americana na década de 1970), Omar Neto deverá ter como ‘adversário’ interno o campeão de votos de 2020 Juninho Dias. ‘Turbinado’ pelo nome e sobrenome e com estratégia bem traçada, ele tende a passar o campeão do partido MDB na disputa de 2024.

Caso seja o mais votado de Americana repetindo o outro herdeiro novato de 2016 Rafael Macris, ONN poderá ter seu nome testado nas urnas já em 2026 para deputado estadual, ‘atrapalhando’ muitos projetos políticos na cidade.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP