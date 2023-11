Morador do Jardim da Paz leva R$14 mil no VidaCap

Um morador do Jardim da Paz, em Americana, levou R$14 mil no sorteio do Vida Cap Limeira deste domingo (19). O bilhete premiado foi comprado no Bar do Darlam.

O prêmio principal, um carro modelo TCross + R$60 mil reais, saiu para um morador de Rio Claro.

Uma moradora de Santa Bárbara d’Oeste, que comprou um bilhete no Supermercado Davita, no Santa Rita, ganhou uma moto CG160.

No Giro da Sorte, que distribuiu 50 prêmios de R$1000, 4 barbarenses, 5 americanenses e 1 morador de Nova Odessa ganharam.

