Vereadores de Santa Bárbara votam 31 projetos “de nome de rua” nesta terça

Os vereadores barbarenses devem apreciar 31 projetos de lei na terça-feira (21 de novembro), durante a 43ª Reunião Ordinária do ano, a ser realizada a partir das 14h, no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. A reunião camarária será aberta ao público e pode ser acompanhada por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

Inicialmente, de autoria do vereador Eliel Miranda, será apreciado o Projeto de Lei 34/2023, que dispõe sobre o programa de educação de Defesa Civil e sobre o serviço voluntário de Defesa Civil em Santa Bárbara d´Oeste. Essa proposição teve sua votação adiada na sessão camarária promovida no último dia 7 deste mês.

Na sequência, serão apreciados 30 projetos de lei, assinados por diversos parlamentares, os quais dizem respeito à denominação de ruas e avenidas em loteamentos da cidade. Todas as proposições, acompanhadas da biografia dos homenageados, podem ser consultadas, na íntegra, no site www.camarasantabarbara.sp.gov.br, por meio do link “Legislação”. As proposituras a serem apreciadas na terça-feira são: PLs 83, 114, 122, 124, 127, 131, 139, 165, 167, 169, 176, 182 a 193, 208, 220, 222, 228 e 235 a 239/2023.

Ainda nesta sessão ordinária, devem ser votadas as moções de nº 582 a 586/2023.

