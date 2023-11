Com mais de 20 atrações, FECA – Ano 39 acontece nos dias 25 e 26 de novembro

O FECA – Festival Estudantil da Canção de Americana, acontece no próximo final de semana, dias 25 e 26 de novembro, em Americana.

Festival tradicional em Americana e que já revelou artistas renomados ao longo dos anos em que foi realizado, o FECA reúne inúmeros músicos da região com o objetivo de unir jovens em prol da música e incentivar a produção autoral.

Este ano, o FECA será realizado no CIVI e as atrações têm início às 14h nos dois dias de evento. O local é coberto, conta com estrutura adequada para crianças e idosos – caso haja necessidade -, além de serviços de alimentação. O CIVI fica na Rua Major Rehder, 650, centro.

Com mais de 20 atrações entre escolas e bandas parceiras, o FECA trará como show principal a banda Tuatha de Dannan, que será no sábado. Veja a programação completa abaixo.

O FECA é realizado desde 1985 e começou na Escola Heitor Penteado, onde o idealizador do projeto, Geraldo Basanella, lecionava. Na época, Geraldo idealizou o festival pensando, justamente, em fomentar a criatividade dos estudantes, mas acabou se surpreendendo com a proporção em que o evento tomou, atraindo bandas de todo o Brasil e grandes shows como CPM 22, Vinny, Pepeu Gomes,Sepultura, Ira!, Pitty, Viper, entre outros..

SÁBADO, DIA 25. Os shows têm início às 14h00.

Coral da Escola Risoleta, Escola Dirceu, Escola Ary Menegatto, Ricky Franzoni, Feto (Fatec), Frenesi (Fatec), Habitual, A Todo Vapor, About a Soul, Line, Xfears e Tuatha de Danann.

DOMINGO, DIA 26. Os shows têm início às 14h00.

Escola Heitor Penteado, Escola Magi, Escola M. do Carmo, Império Contraataca, Ressurreição, Escola Clarice, Zé Du, Chococorn, Mamíferos, Banco dos Réus, Samara Bueno e Danny Asa.

INGRESSOS.

No sábado, a entrada custa R$30 e no domingo, R$10. Os ingressos podem ser adquiridos na Heavy Metal Rock, no centro de Americana ou na hora, diretamente na bilheteria.

LEIA TAMBÉM: 3ª Edição do “Americana conta sua história: em fatos e prosas” será lançada em dezembro

Com mais de 20 atrações, FECA – Ano 39 acontece nos dias 25 e 26 de novembro