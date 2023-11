Câmara de Sumaré dá posse aos parlamentares jovens de 2024

A Câmara Municipal de Sumaré deu posse aos parlamentares jovens que atuarão em 2024. A sessão solene aconteceu na noite desta quinta-feira (16), no salão social do Clube Recreativo de Sumaré. A cerimônia foi comandada pelo presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), e contou com a presença do deputado estadual Dirceu Dalben e do prefeito Luiz Dalben.

Ao longo do próximo ano, os 21 estudantes do ensino médio eleitos nas escolas da rede pública da cidade exercerão seus mandatos como parlamentares jovens. Cada um deles será apadrinhado por um vereador de Sumaré, em sorteio a ser realizado na primeira sessão do Parlamento Jovem de 2024. Neste dia, os adolescentes também vão eleger a Mesa Diretora que irá comandar as sessões do primeiro semestre. O Parlamento Jovem é coordenado pela Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, presidida pelo vereador Valdir de Oliveira (Republicanos).

Durante a sessão solene desta quinta, os vereadores jovens fizeram o juramento, lido pela estudante Dhebora Souza Dias, a parlamentar jovem mais votada desta edição. A atual presidente da Mesa Diretora do Parlamento Jovem, Marcelle Benecase Braga, também fez sua saudação aos novos vereadores mirins.

A sessão solene contou ainda com a presença dos vereadores Valdir de Oliveira (Republicanos), Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania), Ulisses Gomes (PT) e Pereirinha (PSC), além do gestor de Planejamento Estratégico de Assuntos Legislativos da Câmara, Samuel Ramos, e do diretor da Escola do Legislativo da Câmara de Sumaré, Relton Caetano.

O Parlamento Jovem recebeu, neste ano, 237 inscrições de estudantes de 24 instituições de ensino. No total, foram 5.235 votantes, sendo 5.117 votos válidos (excluindo brancos e nulos).

Os empossados para a legislatura 2024 foram Dhebora Souza Dias, Julia Renata Alves de Almeida, Larissa de Souza, Nathalia da Silva Ramos, Yasmim Sampaio Martins, Rayssa Cristina Brianes, Eduardo Henrique Santos Lopes, Adriel Sadraque da Silva Lopes, Anelize de Almeida Alves, Pedro Henrique Habermann da Silva, Ana Julia Barbosa Januário, Marcelo Henrique Pereira Santos, Anna Julia do Valle Gomes, Felipe Tibes, Fellype Amado de Souza, Henrique Oliveira Herculano, Nicolas Knupffer da Silva Meireles, Samylla Rafaeli Candido, Mateus Antonio Amorim da Silva, Maria Clara dos Santos Chaves e Murillo Felipe da Silva.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP