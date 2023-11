2 Big Mac pelo preço de 1: Oferta exclusiva da Méqui Friday

Somente nesta sexta-feira, 24, dia D da Méqui Friday, e sábado e domingo, 25 e 26, clientes poderão levar 2 Big Mac pelo valor de 1 pelo app do Méqui!

“O Big Mac é o nosso maior ícone e queríamos muito tê-lo como protagonista na nossa Méqui Friday. O Big é um sanduíche muito amado pelos brasileiros e trouxemos o nosso dois por um como oferta inédita e irresistível para que ninguém fique sem o seu Big Mac nessa Méqui Friday”, explica Sérgio Eleutério, Diretor de Marketing do McDonald’s no Brasil.

A oferta é válida para compras realizadas pelo app do Méqui, via McDelivery ou Peça e Retire. Os clientes também podem aproveitar a promoção através da apresentação do cupom localizado no app (enquanto durarem os cupons, que são limitados).

A Méqui Friday ainda conta com diversas outras ofertas, veja abaixo as oportunidades válidas no final de semana:

– 2 Big Mac pelo preço de 1 (somente em 24/11)

– 2 Big Tasty pelo preço de 1, exclusivo para a primeira compra via Google Pay via McDelivery ou Peça e Retire, disponíveis no App do Méqui (somente em 24/11, restrito a 1 por CPF)

– McFritas Grande por R$ 5,90 (somente em 24/11)

– 1 Top Sundae por R$ 5,90 (de 24 a 26/11)

– 1 McOferta Média (bebida média + McFritas média) de Big Tasty por 27,90 (de 24 a 26/11)

– 1 McOferta Média Duplo Quarterão por de R$ 29,90, exclusivo para o Drive-Thru do Méqui (de 24 a 26/11)

– 1 McOferta Média Duplo Cheddar por R$ 29,90, exclusivo para o Drive-Thru do Méqui (de 24 a 26/11)

– 2 Sundaes pelo preço de 1, exclusivo para a opção de Peça e Retire (de 24 a 26/11)

– 1 Pão de Queijo Cheddar + Café Premium 200 mL por R$ 6,90, nas compras via Peça e Retire ou McDelivery pelo app do Méqui (de 24 a 26/11)

– 1 Torta e um Sundae por R$ 8,90, nas compras via Peça e Retire ou McDelivery pelo app do Méqui (de 24 a 26/11)

– 1 McOferta Clássica (Big Mac, Quarteirão, McChicken ou Cheddar McMelt) + Sundae ou Chicken McNuggets de 4 unidades (não inclui molho) por R$ 25,90, nas compras via Peça e Retire ou McDelivery pelo app do Méqui (de 24 a 26/11)

– 1 McOferta Média Big Tasty Bacon Barbecue por R$ 35,90, nas compras via Peça e Retire ou McDelivery pelo app do Méqui (de 24 a 26/11)

– 2 Cheeseburger pelo preço de 1 (de 24 a 26/11)

– 2 McFlurry Ovomaltine pelo preço de 1 (de 24 a 26/11)

Para as ofertas de dois pelo preço de um, cada item é promocionado com 50% de desconto, sendo que o valor pode variar de acordo com a tabela de preços de cada restaurante. As ofertas podem ser encontradas no aplicativo do Méqui e, para as que são via cupom, é importante ficar atento aos limites. Além disso, caso o cliente seja cadastrado no programa de fidelidade Meu Méqui e se identifique no momento da compra, cada R$ 1 gasto se torna 100 pontos.

As condições de cada oferta e os restaurantes participantes estão disponíveis em cada uma das ofertas no app. Para acompanhar todas as novidades do McDonald’s, acesse o site e fique de olho no app.

