Morre Osvaldo B Ferraz, fundador da Acias

A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) recebeu com imensa tristeza a notícia do falecimento do senhor Osvaldo Benedito Dias Ferraz, um dos fundadores da entidade.



Osvaldo Benedito Ferraz teve papel fundamental na história da Associação comercial. Em 1969, participou da fundação da entidade junto com Valter Pedroni e Roberto Cordenonsi.

Em 2019, quando a ACIAS completou 50 anos, Osvaldo Benedito Ferraz e outros fundadores foram homenageados no jantar que celebrou a data. Sempre atencioso e gentil, lembrou dos desafios da época, como a contratação e treinamento do primeiro funcionário da entidade.

Osvaldo Benedito Ferraz deixa um importante legado. Neste momento de profundo pesar, a ACIAS se solidariza com a família e amigos e presta as mais sinceras condolências.

