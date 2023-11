“Cantinho da Leitura”: escolas de Santa Bárbara recebem doação de mais de 80 títulos

O projeto “Cantinho da Leitura” acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro, com sessões de contações de histórias em escolas municipais de Santa Bárbara d’Oeste. Além das apresentações, as escolas Emefeis “Profª Purificacion Sanches Fonseca – Dona Pura”, “Sônia Bataglia Cardoso” e “Anália de Lucca Furlan” e CIEP “Leonel de Moura Brizola” receberão a doação de quatro estruturas físicas com um acervo de 80 livros de literatura infantil, sendo 10 em braile. A programação é gratuita e terá a participação de intérpretes de libras e monitores.

O “Cantinho da Leitura” tem o objetivo de incentivar a prática da leitura e de atividades lúdicas e, para isso, entregam a cada escola contemplada um acervo cultural por meio de uma estrutura, em que será possível disponibilizar os livros para as crianças e adolescentes.

Todas as escolas participantes do projeto “Cantinho da Leitura” receberão dois atores que, de forma divertida, contarão histórias clássicas como Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos e O Patinho Feio, entre outras. Durante a apresentação, os atores mostrarão para as crianças que muitas histórias divertidas podem sair dos livros. Além disso, será construído um cenário com elementos das histórias contadas para maior interação com as crianças.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Cantinho da Leitura” tem a produção da Faço Arth Produções, apoio da Komedi e patrocínio da Comgás e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.

Confira as datas, horários e locais do Cantinho da Leitura em Santa Bárbara:

29/11 – 10h

Emefei “Dona Pura”

Rua Rio Claro, 330 – Jd. Monte Líbano

29/11 – 14h

CIEP “Leonel de Moura Brizola”

Rua Guaianazes, 875 – Jd. Santa Rita

30/11 – 14h

Emefei “Sônia Bataglia Cardoso”

Rua Araraquara, 302 – Jd. Santa Rosa I

30/11 – 10h

Emefei “Anália de Lucca Furlan”

Rua Coronel Hélio Caldas, 101 – Cruzeiro do Sul

