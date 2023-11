Nova Odessa: Usina que vai transformar lixo em energia é destaque em seminário da FGV

O Projeto da Central de Tratamento e Recuperação Energética de Resíduos do Consimares em Nova Odessa ganhou destaque no 1º Seminário “Recuperação Energética de Resíduos” realizado na segunda-feira (21/11) no auditório da FGV (Fundação Getúlio Vargas), em São Paulo. A obra de R$ 500 milhões vai transformar em energia elétrica resíduos sem potencial de reciclagem de sete cidades da região.

O evento, uma parceria da FGV In Company e Abren (Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos), reuniu estudantes, consultores e representantes de órgãos ambientais, a exemplo do diretor-presidente da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), Thomaz Miazaki de Toledo.

Durante o seminário, foram discutidos os desafios e oportunidades da recuperação energética no Brasil. Os participantes puderam conhecer como funcionará, na prática, a Central de Tratamento do Consimares, por meio da apresentação do engenheiro elétrico Antonio Bolognesi, coordenador do projeto, que é pioneiro na América Latina.

Quando estiver em operação, a Central vai transformar em energia elétrica resíduos, sem potencial de reciclagem, produzidos nas sete cidades do território do Consórcio (Nova Odessa, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Santa Bárbara d´Oeste e Sumaré). O território, com cerca de 1 milhão de habitantes, produz 700 toneladas de resíduos por dia.

De acordo com Bolognesi, a implantação da Central de Tratamento Consimares evitará a produção de 438 mil toneladas/ano de gás carbônico equivalente (CO2) geradas pelo volume de lixo que chega aos aterros sanitários da região. “Estamos falando de uma redução de 90% dos gases de efeito estufa”, destacou o especialista.

O projeto da Central de Tratamento Consimares conta com certificado de emissão de baixo carbono e economia circular, concedido pela União Europeia, por seguir os padrões de sustentabilidade mais eficientes do mundo.

Mais notícias da cidade e região

Todo material que chegará à Central será triado. Os resíduos provenientes da coleta seletiva (papel, plástico, vidro e metal) serão reciclados. Os rejeitos (resíduos sem potencial de reciclagem a exemplo do isopor) vão passar pelo tratamento térmico e serão transformados em energia elétrica. A previsão é de geração de 160 mil MWh/ano de energia elétrica, o suficiente para abastecer quase metade da população da região.

“Além da geração de energia, o projeto da Central de Tratamento oferecerá soluções sanitárias, ambientais, econômicas e sociais aos municípios. A estrutura prevê galpão e equipamentos de triagem de resíduos recicláveis (plástico, vidro, metal e papel) que vai gerar trabalho e renda aos profissionais da reciclagem”, assinala o presidente do Consimares, Maurício Baroni

Outro destino importante será dado aos resíduos orgânicos (restos de frutas, verduras, legumes poda de árvore) que serão tratados a partir de um sistema de biocompostagem e voltarão à sociedade em forma de composto orgânico, com distribuição gratuita à população, para ser utilizado na nutrição do solo de hortas e jardins.

A Central de Tratamento de Resíduos faz parte do Programa Recicla Junto Consimares que envolve os sete municípios consorciados em ações integradas para fomentar a economia circular na região com ampliação da coleta seletiva e valorização do trabalho dos profissionais da reciclagem.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP