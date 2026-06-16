Atividade gratuita acontece no dia 20 de junho, em frente à Prefeitura de Nova Odessa. Inscrições devem ser feitas exclusivamente junto ao GRUMAA

A Prefeitura de Nova Odessa e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promovem, no dia 20 de junho, a 2ª edição do Kart Terapia, iniciativa voltada às pessoas com deficiência (PcD) que utiliza a prática esportiva como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e lazer. A programação será dividida em duas sessões: das 9h às 11h e das 13h às 17h. + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação é realizada em parceria com o GRUMAA (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo) e o piloto Gene Fireball. As atividades acontecerão em frente ao Paço Municipal. A participação é gratuita e exclusiva para crianças a partir de 5 anos, atendidas pelo GRUMAA e previamente inscritas, mas toda a população está convidada a acompanhar e prestigiar a iniciativa.

Para o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, o projeto reforça o compromisso do município com a inclusão e a promoção da qualidade de vida. “Nosso dever é criar oportunidades de acesso ao esporte e ao lazer para todos. O Kart Terapia mostra como a união entre o poder público e a sociedade civil pode transformar vidas, promovendo integração, respeito e momentos de alegria”, afirmou.

Atividade além da 2a edição

O secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho, destaca que a atividade oferece benefícios que vão muito além da experiência de pilotar um kart. “O Kart Terapia estimula o desenvolvimento motor, cognitivo e social, trabalhando aspectos como equilíbrio, coordenação, concentração, raciocínio, convivência em grupo, respeito às regras e autoconfiança”, ressaltou.

Ele também lembrou que os estímulos sensoriais proporcionados pela atividade contribuem para uma experiência completa, enriquecedora e capaz de fortalecer o bem-estar e a inclusão dos participantes.

Mais informações podem ser obtidas em @grumaamaesacolhedorasdoautismo