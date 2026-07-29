O Novo Terminal Leste de Santa Bárbara d’Oeste possui uma estrutura que alia mobilidade urbana e sustentabilidade. Além de facilitar o deslocamento da população, o espaço conta com painéis de energia solar para abastecimento do Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”, maior equipamento de Saúde Pública já construído no Município, resultando em uma economia estimada de aproximadamente R$ 180 mil por ano.

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Projetada para oferecer conforto, segurança e acessibilidade, a estrutura ainda conta com iluminação em LED, climatização, iluminação e ventilação naturais, sistema de monitoramento, proteção contra incêndios e acessibilidade em conformidade com as normas vigentes.

Localizado às margens da Avenida Santa Bárbara, no centro geográfico do Município, o terminal atende diariamente pacientes do Cidade Saúde, bem como trabalhadores e moradores da região do Jardim Alphacenter e do Distrito Industrial.

O local atende atualmente as linhas Santa Rita, Vista Alegre, Romano e Europa/Amizade (114/441), Europa e Cidade Nova (115) e Orquídeas/São Joaquim (106), promovendo a integração entre a Zona Leste e a região central da cidade.

Com área construída de 1.800 metros quadrados, o Novo Terminal Leste também abriga a Coordenadoria de Transporte, a Junta Militar e o Procon, concentrando serviços públicos em um único espaço.

Investimento no Novo Terminal Leste

Ao todo, foram investidos R$ 2,4 milhões na construção do terminal, que integra um conjunto de ações da Prefeitura voltadas à requalificação da região do Jardim Alphacenter e à melhoria da mobilidade urbana. Tudo foi pensado para ampliar o acesso da população aos serviços públicos e impulsionar o desenvolvimento de uma área estratégica do Município.

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