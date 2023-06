20 vagas na área ambiental na região

O Grupo Amplitec Gestão Ambiental está com mais de 20 vagas abertas nas cidades de Piracicaba e Rio das Pedras. As posições são para Técnico de Segurança, Mecânico Diesel Linha Amarela, Lavador de máquinas e veículos, Soldador, Programador de manutenção, Supervisor Operacional, Coletor e Motoristas com categorias D e E.

Todas as vagas são CLT e oferecem benefícios como Seguro de Vida, Vale-Alimentação, Vale-Refeição, convênio farmácia, PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e fretado (dependendo do local da operação). Os candidatos devem enviar os currículos para rdias@grupoamplitec.eco.br.

O Grupo Amplitec é líder em coleta, transporte e destinação final de Resíduos Sólidos (RSU) Domésticos e Industriais, Resíduos de serviços de Saúde (RSS) e outros. As vagas são para as empresas AMBCOM, CTR Essencial e Amplitec Gestão Ambiental.

Confira as posições e requisitos para trabalhar nas empresas do Grupo Amplitec:

Mecânico Diesel Linha Amarela: realizar manutenções preventivas e corretivas, diagnóstico e reparação completa nos componentes, incluindo motor, eixo, redutor, diferencial e outros. É necessário ter conhecimento no funcionamento do motor diesel, habilidades em retirar vazamentos, realizar revisões nos equipamentos, substituição de peças, domínio em eletricidade e habilidades de medição e lubrificação do equipamento.

Técnico de Segurança: responsável pelo desenvolvimento, implementação e garantia de políticas, procedimentos e diretrizes de segurança em total conformidade com as regulamentações e melhores práticas. Além disso, será incumbido de realizar inspeções periódicas para identificar riscos e gerar recomendações para melhorias. A formação exigida para a posição é técnica ou superior em Segurança do Trabalho, Engenharia de Segurança ou áreas afins.

Lavador de Máquinas e Veículos: responsável por realizar a limpeza e higienização de equipamentos, máquinas e veículos, garantindo que estejam em boas condições.

Soldador: realizar soldagens em equipamentos e estruturas utilizados no processo de gerenciamento de resíduos. É essencial possuir habilidades sólidas em soldagem, especialmente em processos como MIG/MAG e eletrodo revestido.

Programador de Manutenção: desenvolver e implementar programas de manutenção preventiva e corretiva para garantir a operação eficiente de equipamentos e máquinas. A pessoa deve ter Formação técnica ou superior em áreas relacionadas à manutenção industrial, como Mecânica, Eletromecânica, entre outras.

Supervisor de operação: responsável por coordenar e liderar a equipe operacional, garantindo a eficiência e qualidade das atividades realizadas na operação de resíduos sólidos. É importante ter habilidades em gestão de pessoas, planejamento de operações, controle de qualidade e solução de problemas.

Motoristas com categorias D e E: responsável por operar veículos de grande porte para transporte de resíduos. O candidato ideal deve possuir carteira de habilitação nas categorias D e E, além de experiência comprovada como motorista profissional.

Coletor: Responsável pela coleta e separação adequada de resíduos sólidos.

Auxiliar de laboratório: realizar análises e testes de acordo com os protocolos estabelecidos para as operações de resíduos sólidos, confeccionar o relatório de inspeção. A formação exigida é técnico em Química, além de conhecimento básico em técnicas de laboratório.

