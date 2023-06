Produtos potencializam hábitos saudáveis na rotina diária

Muitas pessoas gostariam de fazer alterações em sua rotina e adquirir novos hábitos. No entanto, alterar isso é sempre um desafio. Ela exige que nós sejamos capazes de abandonar costumes, muitas vezes, profundamente enraizados em nosso ser, para abraçar novas maneiras de fazer as coisas. Seja para emagrecer, comer melhor, trabalhar mais ou consumir menos, o fato é que mudar a rotina tem seus desafios.

A Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva surgiu com a proposta de levar acessibilidade a uma vida saudável a todos os públicos, principalmente a quem está no processo da virada de chave na rotina, em busca de uma alimentação saudável e suplementação adequada.

Pensando nisso, além da enorme variedade de itens oferecidos aos seus clientes, todo mês há uma seleção de produtos com descontos na rede. Neste mês de junho, a Bio Mundo separou promoções para diferentes perfis para incentivar o autocuidado, o bem-estar e a saúde.

O primeiro é o Pré Treino Extreme, no sabor frutas amarelas (300g, da BIOWAY), lançamento da rede que está de R$154,99, por apenas R$114,99. Esse produto auxilia na evolução e rendimento dos treinos, potencializando intensidade, estado de alerta, foco, concentração, força e resistência.

Já o Magnésio Malato (800mg, da marca exclusiva BIO 365), está de R$154,99, por apenas R$99,99. Esse é considerado o melhor composto de magnésio para tratar a dor muscular e a fadiga, já que contribui para a produção de energia do corpo. A suplementação com Magnésio favorece a absorção do cálcio e reduz a incidência de câimbras e fraqueza muscular.

E o Ômega 3 DHA Concentrado, (1450mg) que também está na promoção do mês, onde a segunda unidade sai com 50% de desconto. Ou seja, você leva 2 unidades por apenas R$174,99. Ele é um suplemento à base de óleo de peixe que oferece excelente dosagem de ômega 3 e seus ativos EPA e DHA, auxiliando na manutenção dos níveis de triglicerídeos, além de atuar sobre o aprendizado, memória e na saúde dos olhos.

Além desses produtos em destaque, nas unidades Bio Mundo é possível encontrar desde os itens mais básicos para uma alimentação diária até produtos mais específicos para suplementação. Itens livres de lactose, sem gordura, veganos, diet, light, integrais, sem glúten, funcionais, vegetarianos, que somam em média 3.000 produtos em prateleira e mais de 300 opções de produtos à granel. Todos esses itens contribuem para uma dieta rica em vitaminas e nutrientes para o corpo.

Manter uma vida regrada, uma alimentação saudável e dar conta de tudo é o objetivo de qualquer pessoa. O que pouco se fala é que o alinhamento de hábitos, a prática de exercícios e uma alimentação saudável colaboram com a disposição, aumento de energia e liberação de hormônios do bem – um combinado de consequências boas para quem decide passar pelo processo.

De acordo com o psicólogo Jeremy Dean, autor do livro Making Habits, Breaking Habits: Why We Do Things, Why We Don’t, and How to Make Any Change Stick, sobre como o cérebro funciona quando precisa automatizar escolhas, criando hábitos, e o quão difícil é se livrar de hábitos antigos e substituí-los pelos novos, ele fala sobre alguns estudos que dão embasamento científico real para um possível número de dias necessário para se formar um hábito.

Os estudos mencionados por Dean no livro, afirmam que são necessários, em média, 66 dias para que alguém adquira um novo hábito, ou seja, começar a fazer algo que antes não era costume de maneira automática. Mas esse número é uma média e ele varia bastante de indivíduo para indivíduo.

“A saúde mental, física e nutricional anda de mãos dadas, porque o funcionamento do nosso corpo está diretamente associado ao tipo de rotina que temos. Quando conseguimos promover bons hábitos alimentares, por exemplo, estamos dando condição ao nosso corpo de executar suas funções da forma mais plena possível. Uma alimentação adequada, equilibrada e saudável reduz a possibilidade de termos instaladas no nosso organismo, doenças crônicas não transmissíveis, que limitam muito a atividade do ser humano no dia a dia”, avalia Edmar Mothé, CEO da Bio Mundo.

Sobre a Bio Mundo

A Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva, foi fundada em 2015, em Brasília, pelo empresário Edmar Mothé ao lado dos filhos Rafael, Bruna e Adriana. Suas filhas, em especial, já consumiam e “faziam parte” do universo mais saudável e fitness, o que colaborou e incentivou o início de toda a criação.

Possui mais de 150 lojas espalhadas em 18 estados do Brasil em apenas 7 anos de história. Conta com 3.000 produtos em prateleira e mais de 300 opções de produtos à granel.

É a vencedora do Prêmio Líderes do Brasil, com case de expansão regional e nacional e dona do Selo de Excelência em Franchising pela Associação Brasileira de Franchising – ABF.

