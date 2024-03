O Grupo Editorial Edipro apresenta a mais recente Coleção de Minicódigos 2024 das áreas Civil, Penal, Trabalhista e Constitucional. Composta por obras que oferecem as principais legislações de forma prática e atualizada, a coleção é uma ferramenta essencial para estudantes e profissionais do Direito. O conjunto inclui a Constituição Federal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e Consolidação das Leis do Trabalho.

Todos os seis exemplares trazem as legislações específicas completas e atualizadas, além de contarem com notas e índices remissivos. Indicadas a juízes, advogados, estudantes de Direito e empresas, bem como a todo o cidadão interessado, as edições abarcam as alterações publicadas no Diário Oficial da União (DOU) até janeiro de 2024.

Desde 1977, a Edipro é referência em livros jurídicos, reflexo do compromisso contínuo com a qualidade editorial, conteúdo relevante e atualizado.

Ficha técnica:

Título: Coleção Minicódigos 2024

Editora: Edipro

Autor: Jair Lot Vieira

Tamanho: 11.5 x 15.5 cm

Valor: a partir de R$ 20,90

Onde encontrar: https://edipro.com.br

Sobre o autor: Jair Lot Vieira é bacharel em Direito pela Instituição Toledo de Ensino e bacharel em Comunicação Social pela Fundação Educacional de Bauru, atual Unesp – Universidade do Estado de São Paulo. Há mais de 40 anos dedica-se à edição de obras jurídicas e de legislação profissional.

Sobre a editora: O Grupo Editorial Edipro tem como propósito, desde 1977, publicar obras que ajudem na evolução do leitor. Edipro é formação, inspiração e entretenimento. Ao longo dos anos, são mais de 500 títulos publicados nas principais áreas do saber e novos selos foram criados, como Caminho Suave e Mantra.