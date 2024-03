Recentemente foi divulgado o resultado da edição 2024 do European Beer Challenge, considerada a competição de cerveja mais importante da Europa. O concurso acontece anualmente em Londres, e reúne cervejarias de todos os países. O objetivo da premiação é selecionar as melhores cervejas produzidas ao redor do mundo. A competição é feita através da avaliação de uma equipe de jurados que inclui os principais compradores de cerveja da Europa.

Eles participam de uma degustação às cegas, onde a aparência, o sabor e o aroma das cervejas são avaliados. Após as avaliações, as marcas que receberem as melhores notas são premiadas com quatro tipos medalhas: Double Gold Medal (Ouro Duplo), que é o prêmio mais importante, Gold Medal (Medalha de Ouro), Silver Medal (Medalha de Prata) e Bronze Medal (Medalha de Bronze).

Esse ano, apenas uma cervejaria brasileira conseguiu ter os seus rótulos premiados no European Beer Challenge, que foi a Ashby, uma empresa localizada no interior de São Paulo, em Amparo. Fundada em 1993 pelo físico americano Scott Ashby, esse ano a marca conseguiu conquistar quatro medalhas. O grande destaque foi a Ashby Weiss, que foi contemplada com o prêmio máximo do concurso, que é a Double Gold Medal.

A famosa cerveja de trigo feita com maltes de trigo e de cevada já tinha sido contemplada com medalha de prata na edição do European Beer Challenge que aconteceu no ano passado e com medalha de ouro na edição de 2022. O estilo Weiss é um estilo de cerveja oriundo da Alemanha, e por mais que diversas cervejarias Alemãs tenham participado do concurso, foi uma cerveja brasileira que foi contemplada com o prêmio máximo no concurso.

Já a Ashby Session IPA conquistou medalha de ouro pelo segundo ano consecutivo no concurso. De coloração clara e turva e com amargor equilibrado, possui aroma de frutas cítricas com um toque herbal provenientes dos lúpulos, junto com notas de frutas tropicais. Outras duas cervejas presentes no portfólio da Ashby foram contempladas com medalha de prata.

Uma é a Ashby British Strong Ale, que já tinha sido premiada no concurso em 2022 e em 2023, que é uma cerveja tipicamente inglesa, feita com quatro tipos de maltes e lúpulos aromáticos. A segunda é a Ashby Porter, uma cerveja escura e rica em sabores e aromas, com destaque para tostados, café e cacau, e que não precisa ser apreciada extremamente gelada, já que é uma cerveja mais encorpada.

Até o momento, a Ashby já conquistou 46 prêmios em campeonatos de vários países ao redor do mundo, sendo um para a cervejaria e 45 para os produtos da marca. Isso coloca a Ashby entre as principais cervejarias brasileiras premiadas em concursos internacionais. Nos últimos cinco anos, a Ashby passou por uma reestruturação completa, modernizando processos e equipamentos, investindo ainda mais em ingredientes selecionados e na valorização dos colaboradores da empresa.

O resultado dessa reestruturação é o sucesso que a empresa tem conquistado nos últimos anos, através de prêmios e reconhecimento. Como forma de agradecimento, Scott faz questão de dividir os méritos com sua equipe.

“Termos sido a única cervejaria brasileira premiada, mesmo competindo com marcas renomadas de diferentes países, é algo que nos deixa ainda com mais vontade de inovar e criar produtos com qualidade, pois mostra que o Brasil tem potencial para se tornar referência no setor cervejeiro”, finaliza Scott Ashby.