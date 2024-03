Monaro cristão- A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste promoveu,

nesta tarde (13/03), mais um evento ecumênico com a presença do padre Agnaldo Moreira da Silva e do pastor Elinaldo Pita. No encontro com vereadores e servidores, os religiosos deram suas bênçãos às atividades desenvolvidas na sede do Legislativo e aos novos funcionários da Casa de Leis, além de conduzir uma oração coletiva em prol do Município.

O encontro também contou com a participação do servidor Omar Damião Tavares, representando seguidores da doutrina espírita kardecista.

Ainda em sua visita à Câmara, os líderes religiosos compartilharam palavras de gratidão, reflexão e esperança, demonstrando como a espiritualidade pode transcender fronteiras confessionais e unir as pessoas em um momento de reverência compartilhada. Segundo o presidente da Câmara, Paulo Monaro, a iniciativa de encontros ecumênicos bimestrais na Legislativo tem o intuito de contribuir para a união entre os servidores e parlamentares e para o bom andamento dos trabalhos na Casa de Leis. “Esses momentos de oração ajudam a tornar o dia de trabalho mais leve e a reforçar a presença de Deus neste ambiente”, disse Monaro.

Além do presidente da Câmara, o encontro ecumênico desta tarde contou com a presença dos vereadores Celso Ávila, Eliel Miranda e Tikinho TK, além de assessores parlamentares e funcionários das diferentes diretorias do Legislativo.

