Marielle Franco: 6 anos da morte e 5 suspeitos mortos

São 6 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol)

e de seu motorista, Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. Apesar de quatro suspeitos estarem atualmente sob custódia, o caso permanece sem respostas sobre os mandantes e a motivação por trás do crime. Além disso, ao longo das investigações, uma série de mortes de suspeitos chamou a atenção das autoridades e do público.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

Marielle, acompanhada de sua assessora Fernanda Chaves e de Anderson, foi alvejada por tiros em seu veículo no bairro do Estácio, zona norte do Rio de Janeiro. Fernanda foi a única sobrevivente do atentado.

No ano seguinte, antes do primeiro aniversário do assassinato, a Polícia Civil e o Ministério Público do estado (MPRJ) conseguiram prender dois suspeitos: Ronnie Lessa, policial reformado, e Élcio de Queiroz, ex-policial militar, apontados como executor e motorista do veículo utilizado no crime, respectivamente. Posteriormente, com a delação premiada de Élcio, Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel, também foi detido.

Contudo, ao longo das investigações, o caso se deparou com uma série de reviravoltas marcadas por mortes suspeitas. Cinco suspeitos, diretamente ou indiretamente ligados ao caso, foram mortos em circunstâncias que levantaram questionamentos sobre os rumos das investigações.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP