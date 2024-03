Ávila deixa PV após 3 mandatos

O vereador Celso Ávila informa oficialmente a sua desfiliação do Partido Verde (PV) de Santa Bárbara d’ Oeste, após ter sido eleito por 3 mandatos.

A medida está de acordo com a legislação vigente que permite a mudança de partido durante a chamada de migração partidária sem a perda do mandato parlamentar.

A saída do vereador do partido é o encerramento de um ciclo de 11 anos de trabalho. “O Partido Verde é um partido de trajetória vitoriosa com três vitórias nas eleições municipais, porém com a nova configuração política, diferente ideologicamente do que acredito, se faz necessária minha saída para seguir em outro partido para as eleições de 2024.

Sigo sendo coerente com as minhas ações e no cumprimento do meu dever como vereador, elaborando, fiscalizando e propondo projetos junto a população de Santa Barbara d’Oeste”, declarou.

