Veja vagas para auxiliar e operador de roçadeira em Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa

(e que atende no mesmo prédio do Poupatempo da cidade), está recebendo currículos para a seleção de 64 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta quinta-feira (14/03) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada. O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Lembrando que os moradores interessados podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

Confira as 64 vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AÇOUGUEIRO – com experiência na função. (1 vaga)

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO – Formação superior em andamento no curso de Administração de Empresas ou Logística, maior de 18 anos. Previsão de conclusão mínima em 12/2025. Pacote Office. Ter boa comunicação, agilidade e disposição para aprender. Residir em Nova Odessa. Trabalhar de segunda à sexta das 8h às 15h. Salário de R$ 1.000,00. (1 vaga)

ATENDENTE PARA CONVENIÊNCIA – Maior de 30 anos, para trabalhar em conveniência de posto de gasolina. (1 vaga)

AUXILIAR DE PROJETOS – Curso Técnico em Elétrica ou Eletrotécnica cursando ou finalizado. Participar ativamente na execução e gestão de projetos elétricos de baixa complexidade. Elaborar, organizar e controlar as documentações dos projetos. Atualizar cronogramas, escopo e orçamentos do projeto. pequenos projetos em execução. (1 vaga)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Masculino, para chão de fábrica. (10 vagas)

CAMAREIRA – Com experiência na função. (2 vagas)

GARÇON – Para trabalhar em hotel. (1 vaga)

MECÂNICO DE USINAGEM – Com experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE ROÇADEIRA – Com experiência na função. (10 vagas)

RECEPCIONISTA – Para trabalhar em restaurante das 7h às 15h, de segunda à sábado. Irá anotar pedidos de marmitas por telefone/zap e cuidar dos pedidos feitos pelo iFood. (1 vaga)

VENDEDOR EXTERNO – Vendas porta a porta. (15 vagas)

EMPRESA CONTRATA TÊXTIL CONTRATA: ASSISTENTE DE LICITAÇÃO, ASSISTENTE DE VENDAS, ENGRUPADOR, ENGOMADOR, URDIDOR, TECELÃO SULZER, MECÂNICO DE EMPILHADEIRA, AUXILIAR DE LOGÍSTICA, COSTUREIRA, AUXILIAR DE QUALIDADE. (9 vagas)

EMPRESA CONTRATA: PREPARADOR PARA PINTURA DE AUTOS, HIGIENIZADOR DE AUTOS, POLIDOR DE AUTOS, MONTADOR, DESMONTADOR DE AUTOS. (8 vagas)

EMPRESA CONTRATA: OPERADOR DE MÁQUINAS DE SERRA, FURADEIRA, MATRIZES, AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Rebarbação, operar lixadeiras. (4 vagas)

