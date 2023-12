21 dias de Ativismo: oficina “Não é não” reúne idosos no CRAS Guanabara

A oficina “Não é não: Sempre é Tempo” foi realizada, na manhã desta quarta-feira (6), no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Guanabara, junto aos idosos atendidos pelo SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). A atividade fez parte da programação dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas e Igualdade Racial.

Os participantes receberam informações sobre os tipos de violência e canais de denúncias e puderam tirar dúvidas sobre os direitos da pessoa idosa e das mulheres.

A oficina foi ministrada pelas profissionais do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), psicóloga Cristiane Ramirez, e pela assistente social Priscila Bulfarah.

Também nesta quarta-feira foram promovidas ações no SCFV da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), Casa de Dom Bosco, SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana) e na Casa de Passagem.

Foi realizada ainda a Campanha Laço Branco, na Avenida Brasil, com a distribuição de materiais informativos à população pelas equipes do CREAS, Guarda Municipal e CRAS, e panfletagem na Avenida Campos Sales com a Rua Luiz de Camões.

À noite, das 19h às 20h15, será promovida uma roda de conversa e futebol junto aos imigrantes, migrantes e refugiados atendidos pelo projeto Lançando Sementes e SCFV da Casa de Dom Bosco.

As atividades dos 21 Dias de Ativismo e Igualdade Racial começaram no dia 21 de novembro e vão até 10 de dezembro. A ação é promovida pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e o Comitê Americana por Elas. A programação completa está no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

