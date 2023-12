O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan,

participou nesta quarta-feira (7) da cerimônia de entrega da restauração do bonde, instalado na Praça “Antônio Bueno de Camargo”, e da Cantata de Natal do Coral Vozes Especiais – composto por crianças e adolescentes com deficiência da organização Instituto Pernas da Alegria comandado pela Lilica Amâncio. O evento ocorreu em comemoração aos 205 anos de Santa Bárbara d’Oeste.

Restaurado pelo Mercadão da Cidade, em parceria com a GC Arquitetura e Engenharia – responsável pelo projeto, o bonde está à disposição dos visitantes que desejam conhecer mais sobre a história e cultura barbarense.

“Com muita alegria temos hoje mais um passo na transformação de espaços de Santa Bárbara d’Oeste. A realidade é que, se nós olharmos há dois, três anos, este local aqui não existia da forma que existe hoje. A transformação da Praça proporciona hoje um local para as famílias conviverem, terem momentos agradáveis, de lazer e de boas histórias. É um espaço onde, além de oferecer qualidade de vida à população, se vê a geração de emprego e renda com um dos maiores empreendimentos de Santa Bárbara d’Oeste. E o bonde, algo que remete à infância de tantos barbarenses, que está em nosso coração, cumpriu seu papel estando ao lado da Biblioteca e a partir de agora embeleza esta região da cidade, que tornou-se referência na região”, comentou Rafael Piovezan.

“Agradeço pelo carinho de todos e parabenizo o Coral Vozes Especiais por abrilhantar ainda mais esta noite. Juntos construímos a cidade que desejamos. Dias atrás, no aniversário da cidade, vivemos um lindo momento na Praça Central e hoje vivemos este momento aqui. Já superamos diversos desafios nos últimos 10 anos e juntos vamos superar os novos desafios que surgirem. Sempre fazendo o bem e externando a todos o quando amamos Santa Bárbara d’Oeste”, completou o prefeito.

Participaram também do evento a primeira-dama do Município, Fernanda Rizzo Piovezan, o vice-prefeito Felipe Sanches, os sócios da empresa Santos e Penteado Empreendimentos Ltda., Luís Antônio Penteado e Edson Alves dos Santos, os secretários Evandro Felix (Cultura), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), José Carlos Naidelice (Planejamento), Vinícius Furlan (Esportes) e Rodrigo Maiello (Controle Geral), o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto, Laerson Andia Jr., os vereadores Joi Fornasari, Juca Bortolucci, Kátia Ferrari e Nilson Araújo.

