O vereador Cabo Natal subiu na cotação

e deve ser apontado como candidato a vice na chapa do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) nas eleições do ano que vem. Natal hoje estaria a caminho do PL de Bill e Jair Bolsonaro para formar frente contra o favorito candidato a reeleição Leitinho Schooder (PSD).