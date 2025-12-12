2ª Feira da Hispanidade acontece neste sábado no São Vito, em Americana

Leia + sobre diversão e arte

A 2ª edição da Feira da Hispanidade – Sabores e Cultura do Mundo será promovida neste sábado, dia 13, das 10h às 16h, no Centro Comunitário do bairro São Vito, na Rua Ferrúcio Astorri, nº 347, com entrada gratuita. O evento, organizado pela comunidade hispânica coordenada pela Igreja Nueva Vida Congregación Bautista Hispana, tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico e do Programa MigraRe.

A feira terá apresentações culturais, danças, músicas, venda de artesanato, comidas típicas, cama elástica, algodão doce e outras atrações, além da presença de expositores da Feira Criativa de Americana.

“A Feira da Hispanidade é uma oportunidade para reunir os povos que compartilham da língua e cultura espanholas, celebrando os costumes e sabores de diversos países. O evento também tem o objetivo de promover a inclusão, o trabalho e a integração da população”, explicou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Helen Munhoz Fernandes.

Confira o cardápio:

Venezuela

– Alfajor, Besitos de Coco, Quesillo e Mini pan de jamón

– Arepas de carne e Arepas de jamón y queso

Bolívia

– Salchipapas

– Sopa de Maní e Pollo Picante

Peru

– Chicha Morada

– Arroz con leche e Mazamorra Morada

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP