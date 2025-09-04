2ª rodada do Amador da 3ª Divisão de Nova Odessa começa no domingo (7)

Nove partidas movimentam cinco campos da cidade a partir das 8h com entrada gratuita

Leia + sobre esportes

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza neste domingo, fia 7, a segunda rodada do Campeonato de Futebol Amador do município. Serão nove partidas disputadas simultaneamente a partir das 8h, em cinco campos municipais, com entrada gratuita.

Os times Vitória e Ypê Madri abrem a rodada no Campo do São Jorge, às 8h. No mesmo local, às 10h, se enfrentam Independente e Bandeirantes. Já no Campo do Guarapari, às 8h jogam União Santa Luiza e HUR Rayo Vallecano, seguidos de Atlético Barcelona contra Regularize F.C, às 10h.

No Campo da Vila Azenha, às 8h, jogam Cristalândia e Bárbaros, e às 10h, o confronto será entre Inter Novaodessense e Las Palmas. No Campo do Triunfo, dois jogos completam a rodada: D’Carvalho e ÍBIS Nova Odessa, às 8h, e Grêmio Prudente e Império, às 10h. O Campo do Progresso recebe Racing e Unidos da Saideira, às 8h.

O campeonato segue mobilizando atletas, comissões técnicas e torcedores, com partidas realizadas sempre aos domingos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP