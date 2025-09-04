Futuro Certo: Americana promove curso de Fotografia Comercial com Celular

A Prefeitura de Americana, por meio do programa Futuro Certo, deu início nesta terça-feira (2) ao curso gratuito de Fotografia Comercial com Celular, realizado no auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). As aulas, ministradas pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), acontecem às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h, até 7 de outubro, com a participação de 20 alunos.

O programa é desenvolvido em parceria pelas secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico.

“O curso de fotografia visa impulsionar o empreendedorismo, a inclusão produtiva e a geração de renda. A parceria com o Senac é fundamental para a realização do curso, que contará com a experiência e o profissionalismo dos docentes”, destacou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Conteúdo

O conteúdo prepara os participantes para a produção de imagens comerciais utilizando o celular, com técnicas de captação, composição, edição e publicação.

“Além da formação e do incentivo ao empreendedorismo, os cursos do programa Futuro Certo também proporcionam o encaminhamento ao mercado formal de trabalho, com o apoio de empresas e prestadores de serviços”, acrescentou a assistente social Daiana Zucaratto, do Departamento de Inclusão Socioprodutiva da SASDH.

As aulas são ministradas pelo docente Vitor Pavan. A abertura contou ainda com a participação de Mayra Furlan, da equipe técnica do Senac.

