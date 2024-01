2º Torneio de Verão Esportes de Areia abre inscrições para futevôlei misto

O 2º Torneio de Verão Esportes de Areia, evento promovido pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Esportes, está com inscrições abertas e criou uma nova categoria: o futevôlei misto, com duplas compostas por um homem e uma mulher. A competição acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro, na Orla da Praia dos Namorados.

Para participar, os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicar no banner referente ao torneio e preencher os dados solicitados. A inscrição será confirmada mediante a doação de um pacote de fralda RN por atleta. Os regulamentos completos de cada modalidade também estão disponíveis no site.

“Mais uma categoria disponível para os nossos atletas participarem. A procura pelas inscrições está muito grande e estamos contentes com o engajamento da população na segunda edição do evento. Será uma grande festa, com lazer e entretenimento para toda a família”, ressalta o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O torneio terá premiações em dinheiro e contará também com as modalidades futevôlei masculino (estreante, iniciante e masculino A+B), vôlei de praia masculino e feminino e vôlei de praia misto 4×4. A estrutura será composta por quatro quadras de areia, tenda de hidratação, mesa de frutas, arbitragem profissional, arquibancadas, praça de alimentação com food trucks e espaço kids.

Futevôlei

O 2º Torneio de Verão Esportes de Areia de Americana começará no dia 24 de fevereiro, sábado, com as disputas do futevôlei. O evento terá início às 8h, com a abertura e a entrega dos uniformes, e na sequência acontecerão os jogos das categorias masculino estreante (8h30), masculino iniciante (12h), misto (15h) e masculino A+B (16h30).

Cada equipe será composta por dois jogadores, e as premiações serão entregues da seguinte forma:

Masculino Estreante

1º ao 4º lugar: Troféus e brindes

Masculino Iniciante

1º lugar: R$ 500,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 300,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 200,00 + troféus e brindes

4º lugar: R$ 100,00 + troféus e brindes

Masculino A+B

1º lugar: R$ 1.000,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 700,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 400,00 + troféus e brindes

4º lugar: R$ 200,00 + troféus e brindes

Misto

1º ao 4º lugar: Troféus e brindes

Vôlei de praia

O torneio prossegue no domingo, 25 de fevereiro, com as disputas do vôlei de praia. A retirada dos uniformes também será feita às 8h, seguida pelos jogos das categorias misto 4×4 (8h30), masculino (12h) e feminino (16h).

No masculino e feminino, cada equipe será composta por dois jogadores, e as premiações serão entregues da seguinte forma:

Vôlei de praia masculino e feminino

1º lugar: R$ 1.000,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 700,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 400,00 + troféus e brindes

4º lugar: R$ 200,00 + troféus e brindes

Já no misto 4×4, cada equipe terá dois homens e duas mulheres, com as seguintes premiações:

Vôlei de praia misto 4×4

1º ao 4º lugar: Troféus e brindes