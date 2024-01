Denúncia leva Gama a apreender drogas no Parque da Liberdade

A Guarda Municipal de Americana apreendeu drogas no Parque da Liberdade, na tarde desta quarta-feira, após uma denúncia.

Segundo a corporação, a equipe estava em patrulhamento quando um popular, que não quis se identificar, relatou que na Rua Serra das Palmeiras, um imóvel desocupado era usado como esconderijo de drogas que eram comercializadas no local.

Diante da informação, os agentes realizaram uma averiguação e no relógio de energia foi localizado uma sacola plástica contendo porções de substâncias aparentando ser maconha e cocaína.

Ninguém foi localizado nas proximidades e as substâncias foram apreendidas e encaminhadas à Central de Polícia Judiciária.

