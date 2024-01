Vereador de Nova Odessa quer ônibus de graça para todos os moradores

O vereador Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio, está colhendo assinaturas em um abaixo assinado em busca da implantação da “Tarifa Zero” no município, o que garantiria a gratuidade no transporte coletivo urbano em Nova Odessa.

De acordo com o parlamentar, a assinatura pode ser feita presencialmente, junto aos voluntários que estão trabalhando pela cidade, ou de forma digital, por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHY8gNQkEY9pW8JETV2VHDjWFrxtPgTlh72RmQF3EjBdbR-Q/viewform .

No documento digital, o vereador aponta que a implementação da tarifa zero no transporte coletivo público urbano pode trazer benefícios. Entre eles, cita a acessibilidade para todos. “A tarifa zero torna o transporte público acessível a todas as camadas da população, independentemente de sua situação financeira. Isso contribui para a inclusão social e facilita o deslocamento de pessoas de baixa renda”, afirma no texto.

Além disso, destaca a redução da emissão de gases poluentes e causadores do efeito estufa. “Ao tornar o transporte público gratuito, mais pessoas podem optar por deixar seus veículos particulares em casa, o que reduz o tráfego nas ruas e minimiza as emissões de poluentes, promovendo uma mobilidade mais sustentável”, explica no documento.

Ainda aponta outras vantagens como o estímulo à economia local, melhoria na qualidade de vida, equidade social e redução de congestionamentos.

“Precisamos do maior número de assinaturas possíveis para demonstrar que há interesse da população nesse benefício, que garantia a isenção do pagamento de tarifa para todos os moradores de nossa cidade”, completou Professor Antônio.

