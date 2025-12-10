300 idosos da Melhor Idade participam de confraternização em Nova Odessa

Evento contou com café da manhã especial, brincadeiras, danças e sorteio de brindes para os participantes

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa promoveu na manhã desta terça-feira (9) uma confraternização de final de ano com cerca de 300 idosos da Melhor Idade para um café da manhã especial, com brincadeiras e sorteio de brindes. O encontro contou a participação do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho e a presidente do Fundo Social, Rose Miranda.

Durante o evento, Rose Miranda falou sobre o trabalho desenvolvido ao longo dos anos no Fundo Social e apresentou a equipe de voluntários e professores que diariamente contribuem com as atividades oferecidas. Ela destacou o crescimento expressivo do atendimento no serviço, que começou há cinco anos com apenas 116 idosos e, hoje, já reúne 2 mil cadastrados.

“É uma alegria ver nossos idosos participando de todas as atividades que promovemos. Isso nos motiva ainda mais e nos enche de orgulho poder fazer algo por eles. Vale lembrar que o Fundo Social de Solidariedade funciona graças às doações, que nos permitem seguir ajudando quem mais precisa”, afirmou Rose Miranda.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, também participou da confraternização e ressaltou a importância da iniciativa. “Ver nossos idosos celebrando, ativos e acolhidos por esse trabalho tão sério é motivo de muita satisfação. O Fundo Social tem transformado vidas e nossa gestão seguirá apoiando esse cuidado que faz toda a diferença”, declarou.

Programa da Melhor Idade

O Programa da Melhor Idade da Prefeitura de Nova Odessa oferece aulas gratuitas de ginástica, dança, pilates, coral, vôlei adaptado, jogos de mesa, artesanato, hidroginástica, além de atividades recreativas, voltadas a homens e mulheres que buscam melhorar a autoestima e ampliar o convívio social.

Para participar basta ter 60 anos ou mais e morar em Nova Odessa. As inscrições são feitas diariamente, em horário comercial, na sede do Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade, que fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, em frente ao IZ (Instituto de Zootecnia).

