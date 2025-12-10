Ivan Lins canta seus sucessos em Hortolândia, nesta sexta-feira, dia 12

Artista faz show às 20h30, com a Nova Banda Jovem, no Centro de Eventos A Poderosa; repertório terá algumas de suas músicas mais conhecidas como “Vitoriosa”, “Madalena”, “Novo tempo”, “Meu país” e “Iluminados”; Prefeitura promoverá também o evento Re Virada Cultural com atrações locais

Ivan Lins vai emocionar Hortolândia com suas músicas mais conhecidas. O artista faz show na cidade, nesta sexta-feira (12/12), acompanhado pela Nova Banda Jovem. A apresentação está prevista para às 20h30 no Centro de Eventos A Poderosa, localizado no Jardim Santa Izabel. A classificação indicativa é livre.

O músico irá apresentar alguns dos seus grandes sucessos, como “Vitoriosa”, “Novo tempo”, “Meu país” e “Iluminados”. Outro destaque do repertório será “Madalena”. A música é especial para o artista. Elis Regina foi quem lançou a música. A cantora gravou-a no disco “Ela”, de 1971.

A versão de Elis Regina impulsionou a carreira de Ivan Lins como compositor. Outros artistas renomados também já gravaram músicas de Ivan Lins, dentre os quais Gal Costa, Simone, Zizi Possi e Emilio Santiago.

Artistas estrangeiros, notadamente de jazz, também já se encantaram com a obra de Ivan Lins e gravaram músicas deles, como George Benson, Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald.

Este ano, Ivan Lins teve sua obra merecidamente reconhecida. Ele recebeu o prêmio Excelência Musical pelo conjunto da sua obra. A premiação aconteceu no evento GRAMMY Latino, realizado em Las Vegas (Estados Unidos), em novembro. O GRAMMY Latino é a mais importante premiação do mercado musical latino-americano.

NOVA BANDA JOVEM

Ivan Lins será acompanhado pela Nova Banda Jovem de Hortolândia. A banda é um dos grupos vinculados ao Centro de Educação Musical Municipal (CEM) Maestro Ronaldo Dias de Almeida, unidade de ensino e formação musical da Prefeitura de Hortolândia.

O grupo já existia anteriormente, e seu projeto foi retomado em 2023. Atualmente, a Nova Banda Jovem é formada por 40 alunos do CEM. Desde então, o grupo já fez apresentações antológicas na cidade ao lado de artistas consagrados como Roberta Campos, Vitor Kley, Jorge Vercillo e Fauzi Beydoun (vocalista do grupo Tribo de Jah).

RE VIRADA CULTURAL

Antes do show de Ivan Lins, o público poderá fazer um esquenta com o evento Re Virada Cultural. O evento terá apresentações musicais de artistas e grupos da cidade e região.

Entre um show e outro, o público poderá fazer uma boquinha e matar a sede nos food trucks que participarão do evento.

Confira abaixo a programação da Re Virada Cultural 2025:

16h – DJ Cris Rocha

17h – Fran Lupetti

18h – Aurora Sounds

19h – Isabela Valentina

