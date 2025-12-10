Americana inicia vacinação de gestantes para prevenir doenças respiratórias graves em bebês a partir desta quinta-feira

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A Secretaria de Saúde de Americana inicia, nesta quinta-feira (11), a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) para gestantes a partir de 28 semanas de gestação. A imunização utiliza a vacina Abrysvo, da Pfizer/Butantan, indicada para prevenir formas graves de doenças do trato respiratório em bebês menores de seis meses, por meio da transferência de anticorpos da mãe para o bebê durante a gestação, através da placenta.

A vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e nas unidades da Praia Azul e São Vito, até às 20h. A aplicação é dose única, em cada nova gestação, por via intramuscular.

Nesta terça-feira (9), o município recebeu 617 doses para o início da estratégia e possui um público-alvo estimado de 2.311 gestantes, conforme dados do IBGE-2024.

Para receber a imunização, as gestantes devem comprovar a gestação e idade gestacional (através de cartão de pré-natal, exames ou relatório médico), apresentar comprovante de residência em Americana, CPF e documento com foto.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destaca que a nova estratégia reforça o cuidado preventivo aos recém-nascidos. “Ao imunizar a gestante, conseguimos oferecer ao bebê uma proteção essencial nos primeiros meses de vida, período em que ele é mais vulnerável a complicações respiratórias. É uma ação preventiva importante e que demonstra o compromisso de Americana com a saúde materno-infantil”, afirma.

A eficácia da Abrysvo é maior quando aplicada até a 36ª semana de gestação, com redução de 81,8% das formas graves da doença nos primeiros três meses de vida e 69,4% até os seis meses. A vacina pode ser aplicada em gestantes de qualquer idade cronológica, desde que tenham atingido, no mínimo, 28 semanas, e não pode ser administrada no puerpério. As contraindicações incluem hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, ressalta o impacto da vacinação na rede assistencial. “A imunização das gestantes reduz significativamente a ocorrência de quadros graves em bebês, diminuindo atendimentos de urgência e a necessidade de internações pediátricas. É uma medida que protege as crianças e também contribui para desafogar os serviços de saúde”, explica.

Além de proteger os bebês, a ação integra a estratégia nacional do Ministério da Saúde, que busca alcançar 80% de cobertura vacinal e reduzir a sobrecarga sobre as UTIs pediátricas, especialmente em períodos de maior circulação de doenças respiratórias.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito, destaca o cenário epidemiológico que motivou a adoção da estratégia. “A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por VSR tem apresentado aumento expressivo nos últimos anos, o que reforça a importância da proteção antecipada. A vacinação das gestantes é uma ferramenta eficaz para reduzir agravamentos, óbitos e trazer mais segurança para as famílias e para o sistema de saúde”, aponta.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, reforça o preparo das unidades para receber o público. “Todas as UBSs estão organizadas para orientar e vacinar as gestantes. É uma dose única, segura e com grande impacto na prevenção de casos graves em recém-nascidos e lactentes. A equipe está pronta para acolher e esclarecer dúvidas”, afirma.

Com a oferta da vacina em toda a rede básica e o início da imunização do público-alvo, Americana amplia o acesso das gestantes à vacinação contra o VSR e fortalece as ações de prevenção às doenças respiratórias em crianças no município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP