Americana inicia concretagem da laje da nova UBS do Jardim da Balsa 2

A Prefeitura de Americana iniciou nesta segunda-feira (8) a concretagem da laje da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim da Balsa 2. O avanço marca uma das etapas mais importantes da construção, que segue dentro do cronograma e representa um reforço significativo para a rede de Atenção Básica da região. O prédio está sendo erguido na Rua Rio Jari, ao lado da Comunidade Santo Expedito.

Com 596,12 m² de área construída, a unidade foi planejada para garantir atendimento integral e humanizado em um espaço amplo, moderno, acessível e sustentável. O projeto inclui consultórios médicos, ginecológicos e odontológicos; salas multiprofissionais; setores de vacinação, medicação, curativos e coleta de exames; e sala de amamentação, além de ambientes voltados à promoção da saúde.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, reforçou a importância do avanço na obra para a ampliação da oferta de serviços na região. “O início da concretagem da laje demonstra que estamos avançando com firmeza na entrega dessa nova UBS. A estrutura começa a ganhar forma, e isso representa mais acesso e mais cuidado para milhares de moradores. É um investimento que consolida a expansão da Atenção Básica e aproxima ainda mais os serviços de saúde da população”, afirmou.

Projeto

O projeto contempla também sala para práticas coletivas, espaço lúdico, escovódromo para ações de saúde bucal e áreas de convivência e integração entre as equipes, além de recepção, sala de espera, área verde de descompressão e espaço ao ar livre para atividades. Os sanitários acessíveis – masculinos, femininos e infantis com fraldário – estarão distribuídos por toda a unidade, garantindo conforto e plena acessibilidade para pessoas com deficiência.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, destacou que o avanço físico da obra simboliza um novo momento para a Atenção Básica no município. “Com essa etapa concluída, vemos mais claramente o que estamos construindo: uma unidade moderna, acolhedora e preparada para oferecer cuidado integral. A nova UBS foi pensada para fortalecer o vínculo com a comunidade e apoiar ações de prevenção, promoção da saúde e acompanhamento contínuo. É um espaço que chega para transformar a realidade dessa região”, ressaltou.

O investimento total na construção é de R$ 2.551.108,33, sendo R$ 2.435.976,00 provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e R$ 115.132,33 de contrapartida da Prefeitura. A supervisão técnica e documental é realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

