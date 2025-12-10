Americana é reconhecida no Estado pela qualidade do tratamento e vigilância da tuberculose

Americana foi duplamente reconhecida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo pelo desempenho no enfrentamento à tuberculose. O Serviço de Assistência Especializada em Infectologia (SAE) do município recebeu duas menções honrosas: uma pela elevada taxa de cura dos pacientes (entre 80% e 85%) e outra pela qualidade da avaliação de contactantes – pessoas que tiveram contato com indivíduos diagnosticados com a doença.

As premiações fazem parte da estratégia estadual de incentivo aos municípios que atingem ou superam metas essenciais para o controle da tuberculose, uma enfermidade que, apesar dos avanços, ainda requer forte vigilância em todo o país.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, destacou o significado do reconhecimento para o município. “Essas menções reforçam que nosso trabalho está alinhado às melhores práticas de vigilância e cuidado. Elas refletem o comprometimento diário das equipes do SAE, do Programa de Controle da Tuberculose e da Atenção Básica, que atuam de forma integrada, com acolhimento, vínculo e busca ativa. Seguiremos ampliando ações que garantem diagnósticos precoces, adesão ao tratamento e proteção da nossa população”, afirmou.

A menção honrosa referente à taxa de cura reforça o êxito do programa municipal em garantir que os pacientes concluam corretamente o tratamento, reduzindo o risco de abandono e interrompendo a cadeia de transmissão. Já o reconhecimento voltado à avaliação de contatos evidencia o trabalho qualificado do Ambulatório de Tuberculose/SAE, que identifica, examina e acompanha pessoas expostas, permitindo diagnóstico precoce e tratamento da Infecção Latente por Tuberculose (ILTB) ou da doença ativa.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde, Antônio Donizetti Borges, enfatizou o impacto das conquistas. “Receber duas menções honrosas mostra que Americana vem executando um trabalho técnico, consistente e de alta qualidade. A vigilância da tuberculose exige precisão, continuidade e integração entre as equipes, e esses resultados demonstram que estamos conseguindo avançar com responsabilidade e eficiência”, ressaltou.

A avaliação de contactantes é considerada uma das ações mais estratégicas de saúde pública, envolvendo rastreamento, realização de exames e tratamento preventivo quando necessário, especialmente em crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas.

A coordenadora do SAE, Mariah Assalone, reforçou a importância da rotina diária das equipes. “O reconhecimento estadual valoriza um trabalho que é feito caso a caso, pessoa a pessoa, com acompanhamento próximo, orientação e cuidado. Nossa equipe se dedica intensamente à prevenção e ao monitoramento dos contactantes, porque sabemos que essa é uma das ações mais eficazes para quebrar a cadeia de transmissão”, pontuou.

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada por bactéria. Os sintomas mais comuns incluem tosse persistente por mais de três semanas, febre baixa, suor noturno, cansaço e perda de peso. O tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e dura, no mínimo, seis meses. Pessoas com sintomas devem procurar a unidade de saúde mais próxima para a realização do exame de escarro, fundamental para o diagnóstico.

