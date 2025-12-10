*Prefeitura de Sumaré anuncia processo seletivo do Mercado Livre para vagas exclusivas a Pessoas com Deficiência*

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Sumaré anunciou nesta quarta (10) a abertura de um novo processo seletivo do Mercado Livre para contratação de Representantes Logísticos exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD).

A iniciativa integra as ações do município para ampliar oportunidades de inclusão no mercado de trabalho e fortalecer parcerias com o setor privado.

Em Sumaré

As entrevistas ocorrerão na próxima quinta-feira, 11 de dezembro, das 9h às 13h, no PAT Sumaré, localizado na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos. Para participar, os candidatos devem apresentar documento com foto (RG e CPF), comprovante de endereço e laudo médico.

O Mercado Livre oferece salário de R$ 2.207,00 (R$ 2.025,00 fixo + R$ 182,00 de bônus mensal), além de transporte fretado, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, assistência médica e odontológica, vale-alimentação, auxílio-creche e refeição no local (café da manhã e almoço).

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou a relevância da iniciativa. “Essa é uma oportunidade importante para ampliar o acesso ao mercado de trabalho e reforça nosso compromisso com a inclusão produtiva, garantindo que cada vez mais cidadãos tenham condições de participar e crescer profissionalmente”, afirmou.