1. Comunicação Clara e Aberta: Uma das questões para resolver a briga sobre finanças é estabelecer uma comunicação clara e aberta. Para André, isso inclui comentar sobre a renda, os gastos, as dívidas e os objetivos financeiros de cada parceiro. “Agendar regularmente conversas sobre finanças pode ajudar a manter todos os envolvidos atualizados e alinhados com os planos financeiros do casal”, comenta Minucci. 2. Definir Metas Financeiras em Conjunto: É importante que os casais estabeleçam metas financeiras em conjunto. “Isso engloba objetivos de curto prazo, como economizar para uma viagem, e metas de longo prazo, como um carro ou uma casa”, diz. Ao definir todas as metas financeiras, os casais podem se preparar juntos para alcançá-las, fortalecendo o vínculo entre eles no processo. 3. Construir uma Reserva de Emergência: Priorizar a criação de uma reserva de emergência é essencial para a segurança financeira do casal. Um treinamento de inteligência emocional poderá ajudar a tomar decisões conscientes para economizar e guardar regularmente para fazer uma reserva de emergência com tranquilidade e com proteção financeira.