Pablo Ruan quer ser o vereador jovem de Nova Odessa

Família de origem humilde mas que sempre esteve presente desde o inicio da fundação da cidade de Nova Odessa, família Guedes. Pablo Ruan Esteves de Moraes nasceu na Unicamp em Campinas, mas sempre morador de Nova Odessa desde sua infância, cresceu no bairro Triunfo morando com sua mãe Flávia e sua avó Beatriz.

Com 5 anos de idade iniciou servindo a igreja católica, sendo coroinha e passando a ser acólito nas igrejas Santa Luzia e São Jorge, passando pelos padres Itamar, Reinaldo, Cláudio e Antônio Luiz, até seus 15 anos. Hoje ainda continua voluntário no projeto Pastoral da Criança, que faz o acompanhamento do crescimento das crianças desde a fase do aleitamento materno.

Aos 12 anos Pablo iniciou na política denunciando falta de merenda escolar na escola pública em que era aluno, dali em diante começou a se tornar liderança entre os jovens para solucionar problemas nas escolas, promovendo a defesa dos direitos estudantis, aos 14 anos se tornou presidente de grêmio estudantil na escola Silvania onde desenvolveu vários projetos, e começou através do seu destaque a ser convidado por representantes políticos na cidade para ingressar em um partido.

Com 16 anos se tornou embaixador da Politize, levando formação e educação política para jovens, aos 17 realizou um trabalho voluntário em parceria com a ONU do Brasil e a Secretaria de Educação do estado de São Paulo, levando formação a jovens universitários de faculdades do estado, sobre a Agenda 2030 que propõe seus objetivos sustentáveis para uma solução global.

Pablo Ruan na pandemia desenvolveu o projeto social “Leite Pela Vida”, que arrecadou mais de 10mil reais em leites através de doações para serem revertidos as famílias com crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. Ainda na pandemia com 18 anos, se tornou segundo o jornal TodoDia o mais jovem da história da cidade em intermediar recursos ao desenvolvimento do município, foram 150mil reais ao hospital municipal através do Senado Federal, do mandato da senadora Mara Gabrilli.

Atualmente com 20 anos, Pablo Ruan continua atuante em meio aos jovens e em causas humanitárias em pról da população novaodessense.

