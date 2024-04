Você sabia que o canabidiol (CDB) e o tetrahidrocanabinol (THC), substâncias retiradas da planta cannabis, podem ter propriedades benéficas no tratamento de diversas doenças?

Entrevistamos Higor Caldato (@drhigorcaldato), médico psiquiatra e sócio do Instituto Nutrindo Ideais (@nutrindoideais), especialista em psicoterapias e transtornos alimentares, para saber as diferenças, o uso farmacêutico e seus benefícios. Confira:

O conjunto de substâncias presentes na cannabis fazem parte de um grupo chamado de fitocanabinóides, os mais conhecidos e estudados são o CBD e o THC. Eles podem ser utilizados medicinalmente em diversos transtornos como mais uma alternativa terapêutica, geralmente associada ao tratamento convencional que já está sendo feito.

CBD x THC

Efeitos psicoativos:

O THC é conhecido por ser psicoativo, o que significa que pode causar alterações no estado mental e na percepção, levando a sensações de euforia, relaxamento ou aumento da sensibilidade sensorial.

O CBD, por outro lado, não é psicoativo e não causa os mesmos efeitos de alteração do estado mental. Na verdade, alguns estudos sugerem que o CBD pode até mesmo atenuar os efeitos psicoativos do THC.

Propriedades terapêuticas:

O THC é amplamente utilizado para tratar uma variedade de condições médicas, incluindo dor crônica, náuseas e vômitos associados à quimioterapia, perda de apetite e distúrbios do sono.

O CBD também possui uma ampla gama de propriedades terapêuticas, incluindo a redução da ansiedade, alívio da dor, controle de convulsões em condições como epilepsia, redução da inflamação e melhoria da qualidade do sono.

Efeitos colaterais:

O THC pode causar efeitos colaterais como boca seca, olhos vermelhos, aumento da frequência cardíaca, coordenação motora prejudicada e, em algumas pessoas, ansiedade ou paranoia.

O CBD geralmente é bem tolerado e causa menos efeitos colaterais, que geralmente são leves e incluem fadiga, mudanças de apetite e diarreia em algumas pessoas.

Legislação:

Devido aos seus efeitos psicoativos, o THC é regulamentado de forma mais estrita em muitos países, incluindo restrições à prescrição e à venda.

O CBD, por outro lado, é geralmente mais acessível e menos regulamentado, sendo legal em muitos países quando derivado de cânhamo industrial com baixo teor de THC. No entanto, as leis variam de acordo com o país e o estado.

Em resumo, enquanto o THC é conhecido por seus efeitos psicoativos e é frequentemente usado para tratar uma variedade de condições médicas, o CBD é não psicoativo e possui uma ampla gama de propriedades terapêuticas, tornando-se uma opção atraente para muitos pacientes.

Por isso, iremos explorar os principais pontos do uso do canabidiol medicamentoso. É de suma importância lembrar que para importar ou adquirir produtos à base de canabidiol no Brasil, é necessário que o paciente ou seu representante legal obtenha uma prescrição médica, registrada em receituário próprio, e solicite uma autorização de importação junto à Anvisa. A importação é realizada mediante a apresentação de documentos específicos e aprovação prévia do órgão.

Além disso, a comercialização de medicamentos à base de canabidiol no Brasil está sujeita à regulamentação da Anvisa e os produtos devem atender a requisitos de qualidade, segurança e eficácia estabelecidos pela agência.

Por isso, Higor argumenta que não se deve iniciar o tratamento sem orientação médica, busque informar-se sobre o assunto e familiarizar-se sobre os potenciais benefícios e riscos para a condição que deseja tratar, porém não tome nenhuma decisão e não inicie o tratamento sem orientação médica. Certifique-se de escolher produtos de alta qualidade, preferencialmente de marcas respeitáveis. Não abandone as outras formas de tratamento, o CBD pode ser uma terapia útil, mas na grande maioria dos casos é melhor utilizado como parte de uma abordagem terapêutica mais abrangente.

Tratamento de problemas de saúde mental

Segundo o psiquiatra, o CBD pode influenciar para a melhora da saúde mental e para o bem-estar emocional em alguns transtornos. Existe um sistema chamado endocanabinoide no nosso organismo, responsável pela regulação e pelo equilíbrio de uma série de processos internos do nosso corpo, um conjunto de receptores presentes em órgãos como o cérebro que interagem com as moléculas da planta cannabis.

Existe mais evidências científicas dos benefícios relacionados à ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Para depressão, as pesquisas são menos conclusivas, porém alguns estudos sugerem que o canabidiol pode ter propriedades antidepressivas.

O sistema endocanabinóide e seus benefícios começaram a ser estudados e terem maiores esclarecimentos e evidências na literatura científica a partir do ano 2000; e desde então, tem se revelado que a terapia com canabinóides pode apresentar benefícios terapêuticos aos quadros comportamentais, neurológicos, psiquiátricos e inflamatórios.

Canabidiol e distúrbios do espectro autista (TEA)

Vários estudos em andamento buscam esclarecer o que vários relatos de casos evidenciam na prática nos pacientes com TEA:

Melhora da interação social

Ajuste comportamental com melhora da hiperatividade e irritabilidade

Benefícios na comunicação verbal

Controle de sintomas do Parkinson

Pesquisas clínicas sugerem que o CBD pode ter propriedades neuroprotetoras e anti-inflamatórias que podem ajudar a proteger os neurônios dopaminérgicos e a reduzir a inflamação do cérebro, ambos fatores associados à doença de Parkinson.

Em relação aos sintomas não-motores, o paciente pode apresentar benefícios pelas propriedades ansiolíticas apresentadas pela terapêutica com CBD, além de ajudar a regular o sono e os sintomas gastrointestinais.

Possíveis riscos ou efeitos colaterais

Caldato diz que embora seja considerada uma substância segura, o CBD pode causar efeitos colaterais como:

Boca seca,

Sonolência,

Náusea

Mudança do apetite.

Em relação ao potencial de dependência ou abuso do CBD em pacientes com transtornos mentais, até agora não há evidências substanciais que demonstrem que o canabidiol medicinal tenha potencial de dependência química.

Benefícios dos canabinóides

No geral, o uso do CBD pode ajudar no melhor controle dos sintomas ansiosos como pensamento acelerado, irritabilidade, dificuldade para relaxar, dores crônicas; pode também trazer melhor ajuste do sono, por exemplo. Com os possíveis benefícios gerados pelo tratamento, o paciente pode estar mais disposto e emocionalmente mais estável, inclusive, para um maior aproveitamento da psicoterapia em função do gerenciamento de suas emoções.