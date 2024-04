Um assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, um sócio do tradicional

restaurante Rancho da Linguíça e a veterinária Simone são três dos nomes que querem surpreender na eleição para vereador em Santa Bárbara d’Oeste este ano.

Presidente da Fraternidade Descendência Americana, João Padoveze hoje é o nome mais ligado ao deputado na cidade. Ele comanda a Festa Confederada e deve receber a visita do filho de Bolsonaro durante a campanha.

Outro nome que está na campanha é Ricardo Martignago, do Rancho da Linguíça, um dos restaurantes mais tradicionais da cidade. No partido, a crença é que, se a família abraçar o projeto, ele passa a ter força.

A veterinária Simone Nascimento vai buscar a pauta da Causa Animal para beliscar uma vaga e aumentar a bancada feminina na Casa de Leis barbarense.

