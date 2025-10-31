O ENEM 2025, principal porta de entrada para o ensino superior brasileiro, será realizado nos dias 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, os candidatos farão as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com duração máxima de 5h30. Já no segundo dia de provas, será a vez de Matemática e Ciências da Natureza, com até 5 horas de duração. O exame deve reunir mais de 3,5 milhões de participantes em todo o país.

De acordo com Cláudio Matos, especialista em educação e sócio fundador da Kultivi, maior plataforma de ensino gratuito online do país, o desempenho no ENEM depende de preparo consistente e equilíbrio emocional. “O ENEM exige constância. Quem organiza o tempo, revisa conteúdos e pratica com questões anteriores chega mais seguro e preparado. É um exame que valoriza estratégia tanto quanto conhecimento”, explica Matos.

Para quem quer se destacar nas provas, Cláudio lembra que a preparação deve ir além do conteúdo. “Muitos alunos dominam as matérias, mas o nervosismo interfere no desempenho. Treinar a concentração e praticar técnicas de respiração faz diferença na reta final”, destaca o especialista. O resultado do ENEM 2025 será divulgado em janeiro de 2026, e as notas poderão ser utilizadas para ingresso em universidades públicas por meio do Sisu, além de bolsas pelo Prouni e financiamentos pelo Fies.

Se você está na reta final de estudos para a avaliação, aqui vão quatro dicas práticas que podem ajudar a ir bem na prova:

Monte um cronograma realista de estudos: divida as disciplinas por temas e estabeleça metas semanais. Reserve tempo para revisar conteúdos e resolver questões antigas. “A revisão sistemática é o que consolida o aprendizado. O aluno precisa revisar o que estudou pelo menos duas vezes até o dia da prova”, orienta Matos. Resolva provas anteriores e simulados cronometrados: treinar com as edições passadas ajuda a entender o estilo das questões e a gerenciar o tempo. Na plataforma da Kultivi, por exemplo, o aluno encontra mais de 1.700 questões práticas e exercícios comentados para ajudar nessa tarefa. Cuide do bem-estar físico e mental: alimentação equilibrada, sono regular e pausas entre os estudos são fundamentais. “Um estudante cansado rende menos. Dormir bem e manter a calma é tão importante quanto resolver exercícios”, reforça o especialista. Simule o dia da prova: realize um ensaio completo, reproduzindo o tempo e as condições reais do exame. “Isso ajuda a reduzir a ansiedade e a criar uma estratégia de marcação, priorizando as questões mais fáceis no início”, ressalta Matos.

Curso completo e gratuito para o ENEM 2025

O Curso Completo ENEM Kultivi é 100% online e gratuito, com 16 disciplinas, mais de 370 horas de conteúdo, 1.700 questões práticas e exercícios comentados. O curso foi gravado especialmente com foco no ENEM, mas também auxilia quem se prepara para vestibulares e concursos públicos. Os alunos têm acesso a materiais de apoio que podem ser baixados diretamente na plataforma, além de aulas dinâmicas com professores especialistas em cada área. O curso também oferece uma trilha de aprendizado com dicas de estudo para o ENEM, que ajudam o estudante a planejar sua rotina e otimizar o desempenho desde o início da preparação.

A Kultivi é uma plataforma de educação online que oferece cursos gratuitos em diversas áreas do conhecimento. Fundada com a missão de democratizar o acesso à aprendizagem, disponibiliza conteúdos atualizados, materiais de apoio e certificação sem custo, impactando milhões de estudantes em todo o Brasil. Atualmente, a instituição conta com mais de 5 milhões de alunos ativos.

