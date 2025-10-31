Hortolândia orienta a eliminar focos de água parada após as chuvas

Prefeitura segue com busca ativa para eliminar criadouros de Aedes aegypti na cidade; esta semana agentes percorrem as regiões do Jd. Amanda e Jd. Santa Emília

Hortolândia está com índice baixo de infestação de Aedes aegypti. Mesmo com esse cenário positivo, é importante que a população mantenha os cuidados no combate ao mosquito. A Prefeitura continua a fazer a parte dela com a busca ativa na cidade. Esta semana, as equipes da UVZ (Unidade de Vigilância de Zoonoses), órgão da Secretaria de Saúde, percorrem as regiões do Jardim Amanda e Jardim Santa Emília para executar a ação.

O veterinário do órgão municipal, Evandro Alves Cardoso, salienta que a população deve ficar atenta na eliminação de focos de água parada após a ocorrência de chuvas. Vale sempre relembrar que água parada é a condição favorável para que a fêmea do Aedes aegypti deposite os ovos que darão origem a mais mosquitos.

“É importante reforçar que, uma vez que estamos no período primavera/verão, a tendência é haver aumento da quantidade de chuvas volumosas. O que pode deixar os criadouros ainda mais suscetível a estarem com larvas do mosquito”, alerta o veterinário.

A ação de busca ativa consiste em visitas das equipes da UVZ para detectar e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti nas residências. O objetivo é eliminar o inseto ainda na fase larval. Caso sejam encontradas larvas nos imóveis visitados, as equipes recolhem algumas delas para identificação em laboratório. De acordo com o órgão, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

ÍNDICE BAIXO

Este mês, a UVZ concluiu a Análise de Densidade Larvária (ADL) para medir a quantidade de larvas de Aedes aegypti encontradas em imóveis residenciais. O índice obtido pela análise foi 0.3, considerado baixo.

VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30.

Ainda durante a semana, as salas de vacinação de seis unidades funcionam em horário ampliado para possibilitar que a população possa se imunizar.

Confira abaixo quais são as seis UBSs de Hortolândia que funcionam em horário ampliado durante a semana:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

De acordo com a UVZ, este ano o município registra 20.463 casos notificados de Dengue, dos quais 6.949 casos positivos e oito óbitos confirmados. Já de Chikungunya são 34 casos notificados, sendo um caso positivo e nenhum óbito. Este ano o município ainda não registra nenhum caso de Zika.

