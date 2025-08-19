Ecad celebra os 40 anos de Emicida com ranking das músicas mais tocadas e regravadas 

Leia + sobre Famosos, artes e música

Com rimas afiadas e versos que inspiram, Emicida completou 40 anos domingo, dia 17. Sua música, marcada pela mistura de rap e reflexão social, conquistou o público. Para celebrar a data, o Ecad preparou um levantamento especial com as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas nos últimos anos.

De acordo com os dados, Emicida tem 338 obras musicais e 650 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. Entre os intérpretes, o rapper Rael é o que mais participa em gravações de obras de sua autoria, com 36 fonogramas identificados.

A música “Pipa voada”, composta em parceria com Pablo Bispo, Rashid, Ruxell e Sergio Santos, lidera o ranking de execuções públicas no país nos últimos cinco anos. Já “Levanta e anda” e “Passarinhos” dividem o topo entre as mais regravadas. 

Ranking das músicas de autoria de Emicida mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos 
(principais segmentos de execução pública: Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição

Música

Autores

1

Pipa voada

Pablo Bispo / Emicida / Rashid / Ruxell / Sergio Santos

2

Passarinhos

Emicida / Marcos Xuxa Levy

3

Quer voar (citação: Beira de piscina)

Matue / Rael / Emicida / Lorentz / Grou / Quantich Beats / Prod. Palaze

4

Amarelo (sample: Sujeito de sorte)

Felipe Vassão / Emicida / Belchior / Dj Duh

5

Levanta e anda

Rael / Emicida / K Salaam / Nicolas Janson Phillips

6

País do futebol

Victor Reis / Emicida / Dh / Mc Guime / Dj Dash

7

A ordem natural das coisas

Emicida / Damien Seth

8

Quem tem um amigo (tem tudo)

Emicida / Wilson Das Neves

9

Hoje cedo

Felipe Vassão / Emicida

10

Descobridor

Glauco Jorge / Emicida / Otavio / Tio Wilson / Chicao / Pedrocalais / Julio

Top 3 das músicas de autoria de Emicida mais gravadas 

Posição

Música

Autores

1

Levanta e anda

Rael / Emicida / K Salaam / Nicolas Janson Phillips

1

Passarinhos

Emicida / Marcos Xuxa Levy

2

País do futebol

Victor Reis / Emicida / Dh / Mc Guime / Dj Dash

3

Triunfo

Felipe Vassão / Emicida

3

Mulheres não tem que chorar

Emicida / Tie Castro / Guga Fernandes

 

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP