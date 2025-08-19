Ecad celebra os 40 anos de Emicida com ranking das músicas mais tocadas e regravadas
Com rimas afiadas e versos que inspiram, Emicida completou 40 anos domingo, dia 17. Sua música, marcada pela mistura de rap e reflexão social, conquistou o público. Para celebrar a data, o Ecad preparou um levantamento especial com as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas nos últimos anos.
De acordo com os dados, Emicida tem 338 obras musicais e 650 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. Entre os intérpretes, o rapper Rael é o que mais participa em gravações de obras de sua autoria, com 36 fonogramas identificados.
A música “Pipa voada”, composta em parceria com Pablo Bispo, Rashid, Ruxell e Sergio Santos, lidera o ranking de execuções públicas no país nos últimos cinco anos. Já “Levanta e anda” e “Passarinhos” dividem o topo entre as mais regravadas.
Ranking das músicas de autoria de Emicida mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos
(principais segmentos de execução pública: Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)
|
Posição
|
Música
|
Autores
|
1
|
Pipa voada
|
Pablo Bispo / Emicida / Rashid / Ruxell / Sergio Santos
|
2
|
Passarinhos
|
Emicida / Marcos Xuxa Levy
|
3
|
Quer voar (citação: Beira de piscina)
|
Matue / Rael / Emicida / Lorentz / Grou / Quantich Beats / Prod. Palaze
|
4
|
Amarelo (sample: Sujeito de sorte)
|
Felipe Vassão / Emicida / Belchior / Dj Duh
|
5
|
Levanta e anda
|
Rael / Emicida / K Salaam / Nicolas Janson Phillips
|
6
|
País do futebol
|
Victor Reis / Emicida / Dh / Mc Guime / Dj Dash
|
7
|
A ordem natural das coisas
|
Emicida / Damien Seth
|
8
|
Quem tem um amigo (tem tudo)
|
Emicida / Wilson Das Neves
|
9
|
Hoje cedo
|
Felipe Vassão / Emicida
|
10
|
Descobridor
|
Glauco Jorge / Emicida / Otavio / Tio Wilson / Chicao / Pedrocalais / Julio
Top 3 das músicas de autoria de Emicida mais gravadas
|
Posição
|
Música
|
Autores
|
1
|
Levanta e anda
|
Rael / Emicida / K Salaam / Nicolas Janson Phillips
|
1
|
Passarinhos
|
Emicida / Marcos Xuxa Levy
|
2
|
País do futebol
|
Victor Reis / Emicida / Dh / Mc Guime / Dj Dash
|
3
|
Triunfo
|
Felipe Vassão / Emicida
|
3
|
Mulheres não tem que chorar
|
Emicida / Tie Castro / Guga Fernandes
