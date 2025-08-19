Ecad celebra os 40 anos de Emicida com ranking das músicas mais tocadas e regravadas

Leia + sobre Famosos, artes e música

Com rimas afiadas e versos que inspiram, Emicida completou 40 anos domingo, dia 17. Sua música, marcada pela mistura de rap e reflexão social, conquistou o público. Para celebrar a data, o Ecad preparou um levantamento especial com as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas nos últimos anos.

De acordo com os dados, Emicida tem 338 obras musicais e 650 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. Entre os intérpretes, o rapper Rael é o que mais participa em gravações de obras de sua autoria, com 36 fonogramas identificados.

A música “Pipa voada”, composta em parceria com Pablo Bispo, Rashid, Ruxell e Sergio Santos, lidera o ranking de execuções públicas no país nos últimos cinco anos. Já “Levanta e anda” e “Passarinhos” dividem o topo entre as mais regravadas.



Ranking das músicas de autoria de Emicida mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos

(principais segmentos de execução pública: Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Pipa voada Pablo Bispo / Emicida / Rashid / Ruxell / Sergio Santos 2 Passarinhos Emicida / Marcos Xuxa Levy 3 Quer voar (citação: Beira de piscina) Matue / Rael / Emicida / Lorentz / Grou / Quantich Beats / Prod. Palaze 4 Amarelo (sample: Sujeito de sorte) Felipe Vassão / Emicida / Belchior / Dj Duh 5 Levanta e anda Rael / Emicida / K Salaam / Nicolas Janson Phillips 6 País do futebol Victor Reis / Emicida / Dh / Mc Guime / Dj Dash 7 A ordem natural das coisas Emicida / Damien Seth 8 Quem tem um amigo (tem tudo) Emicida / Wilson Das Neves 9 Hoje cedo Felipe Vassão / Emicida 10 Descobridor Glauco Jorge / Emicida / Otavio / Tio Wilson / Chicao / Pedrocalais / Julio

Top 3 das músicas de autoria de Emicida mais gravadas

Posição Música Autores 1 Levanta e anda Rael / Emicida / K Salaam / Nicolas Janson Phillips 1 Passarinhos Emicida / Marcos Xuxa Levy 2 País do futebol Victor Reis / Emicida / Dh / Mc Guime / Dj Dash 3 Triunfo Felipe Vassão / Emicida 3 Mulheres não tem que chorar Emicida / Tie Castro / Guga Fernandes

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP