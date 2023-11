5 alunos de Nova Odessa estão na etapa nacional da Olimpíada de Robótica

O Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa, foi palco na sexta-feira e sábado (10 e 11/11) da etapa nacional da Olimpíada Educacional de Robótica – IYRC (International Youth Robot Competition) 2023. O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) acompanhou os dois dias de competição e elogiou o evento, parabenizando os vencedores – entre eles, cinco novaodessenses.

A Olimpíada recebeu, nos dois dias de competição, 1.400 estudantes de 6 a 14 anos, de onze cidades. A cerimônia de encerramento no sábado contou ainda com a presença do secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira, e dos vereadores Oseias Jorge e Professor Antonio, além de professores e dirigentes de Nova Odessa e das demais cidade participantes.

Além da Rede Municipal de Educação de Nova Odessa, que participou pela primeira vez com alunos do 1º e 2º ano de doze EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental 1), o evento teve a participação de escolas de Brasília/DF, Cajuru, Campinas, Descalvado, Leme, Limeira, Porto Ferreira, Presidente Prudente, Santa Maria da Serra e Santo Antônio da Alegria.

“É um privilégio prestigiar a final da Olimpíada de Robótica, com crianças de várias cidades. Quero agradecer a participação de cada um de vocês, obrigado pela presença em nossa cidade. Temos trabalhado para melhorar cada vez mais a Educação de nossa cidade, e entre as melhorias, implantamos a aula de robótica, que favorece o raciocínio lógico”, destacou o prefeito Leitinho.

Para Leitinho, o evento foi muito importante, porque proporcionou interação e troca de experiência. “Aqui, hoje, tem criança de várias cidades, e a integração é muito importante. Não vamos só pensar em quem vai ganhar, isso pouco importa, o importante é competir, é saber que saíram da cidade de vocês e vieram representar a cidade natal, o que é importante para o prefeito, o papai e a mamãe e toda a família”, disse o prefeito.

O evento foi disputado em cinco modalidades: basquete, trajeto de obstáculos, line follower (seguidor de linha), vôlei sênior e futebol de robôs. A Olimpíada premiou os participantes com medalhas, e troféus para os 1º, 2º e 3º colocados das respectivas categorias, além de prêmios em PIX para os finalistas de cada categoria. Vale lembrar que o campeão de cada categoria garantiu vaga para disputar a final mundial que acontece ano que vem na Coreia do Sul.

TALENTOS LOCAIS

Cinco alunos de Nova Odessa ficaram entre os melhores. Pelo 2º ano, modalidade basquete, o pódio foi inteirinho novaodessense: Elizabeth Alves Pinheiro (EMEF Professora Alvina Maria Adamson) foi 1º lugar, Anna Beatriz Santana de Souza (EMEF Professora Salime Abdo) ficou em 2º, e Lara Leandro Leite (EMEFEI Dante Gazzetta) conquistou o 3º lugar.

Já pelo 1º ano, também na modalidade basquete, Laura Di Cassia Bertini Rossati (EMEF Professora Alzira Ferreira Delegá) conquistou o 2º lugar, enquanto Heitor Amat Fortunato (EMEFEI Professora Theresinha Antonia Malagueta Merenda) pegou o 3º lugar. O campeão foi Arthur Nobu da Cruz (EMEB Renata Baccarini), da cidade de Leme.

“Simplesmente fantástica a participação de nossos alunos, inclusive nas premiações. O destaque dos cinco alunos da rede municipal nas Olimpíadas de Robótica é motivo de imenso orgulho e alegria. O sucesso reflete o compromisso incansável com a Educação, e seguimos com entusiasmo, em consonância com a visão determinada pelo nosso prefeito Leitinho, rumo a um futuro promissor e cheio de realizações. Do sonho à realidade, Educação de Qualidade! Nova Odessa é Mais Educação!”, comemorou o secretário José Jorge.

Nova Odessa foi representada na Olimpíada de Robótica pela EMEF Professora Almerinda Delegá Delben, EMEF Professora Alvina Maria Adamson, EMEF Professora Alzira Ferreira Delegá, EMEFEI Professora Augustina Adamson Paiva, EMEFEI Vereador Avelino Xavier Alves, EMEFEI Dante Gazzetta, EMEFEI Professora Haldrey Michelle Bueno, EMEF Paulo Azenha, EMEF Professora Salime Abdo, EMEFEI Prefeito Simão Welsh, EMEFEI Professora Theresinha Antonia Malagueta Merenda e EMEFEI Vereador Osvaldo Luiz da Silva.