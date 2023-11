Tomaram posse esta segunda-feira (13) em reunião na Sala do Empreendedor no Centro de Referência do Trabalhador Poupatempo de Nova Odessa, os membros da nova composição do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social).

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que nomeou os novos integrantes do órgão consultivo e deliberativo através de decreto, foi representado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, e pela diretora de Gestão Social e Cidadania, Priscila Peterlevitz Leal.

Foram empossados, representando o Poder Público Municipal, os titulares Cristina Bellinati Bizoto, Joicelaine Leme Gimenez, Marivaldo Brune e Silmara Aparecida Paradello Sturaro, além dos suplentes Maria Vania Alves de Oliveira, Keli Cristina Mendes de Melo, Carmelo Francisco dos Santos e Josiane Cristina Barbosa Martins.

Já pela Sociedade Civil Organizada, tomaram posse os titulares Tatiane Poltronieri Campanini, Katia Patrícia Leme da Silva, Maria Tereza Casazza (a Tereca) e Tathiana Zacharias Miguez, além dos suplentes Ana Alice Borges da Silva de Abreu, Dorival Antonio Gazetta, Maria de Fátima Dalmédico de Godoy (a Chiquita) e Adriana Zacharias.

Logo após a posse, os membros presentes elegeram a nova diretoria do órgão. Foi apontada como presidente a conselheira Tathiana Zacharias Miguez, tendo como vice Maria Tereza Casazza. A primeira-secretária é Cristina Bellinati Bizoto e a segunda-secretária, Maria Vania Alves de Oliveira.

O Conselho Municipal de Assistência Social é o órgão que reúne representantes do Governo e da Sociedade Civil, em composição paritária, de caráter permanente e deliberativo, para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e privados no Município.

“A função do Conselho é atuar na formulação de estratégias e no acompanhamento da execução das políticas de Assistência Social, em apoio aos Poderes Executivo e Legislativo”, destacou a diretora Priscila Peterlevitz Leal.

“Em nome do prefeito Leitinho, gostaria de agradecer cada um de vocês por dispor do seu tempo em prol daqueles que mais precisam do apoio do Poder Público em nosso município: os usuários do Sistema Único de Assistência Social. Aceitar ser membro de um Conselho Municipal é aceitar doar seu tempo para ajudar o próximo”, lembrou o secretário Rafael Brocchi.

“Para mim, que vivo o dia a dia de um projeto social, fico muito feliz de receber o convite do prefeito Leitinho para fazer parte deste Conselho. É realmente um Conselho muito importante, como disse o secretário Rafael, porque quem atua junto a uma comunidade carente sabe a importância das políticas de inclusão social na vida dessas pessoas”, finalizou o novo conselheiro Marivaldo Brune.