Gui Santos vai ser o Brasil na NBA. No forte GSWarriors

Na atual temporada, Gui Santos é o único atleta brasileiro

com a responsabilidade de representar o basquete do nosso país na NBA. Após um ano em desenvolvimento, o jogador recebeu a oportunidade do Golden State Warriors e assinou seu primeiro contrato na liga mais disputada do mundo. Mesmo com pouca idade, o ala se mostrou muito confiante para abraçar essa oportunidade.

“Sou o único brasileiro na Liga. É um fato muito importante por poder representar meu país. Eu não levo isso para esse lado da pressão. Ainda tem muita coisa para acontecer pela frente. Fico bem calmo em relação a isso. Vou trabalhar e dar meu máximo para quando tiver a oportunidade de jogar. Quero levar o nome do Brasil cada vez mais alto e mostrar que temos garotos que podem integrar a NBA”, declarou o atleta.

Após uma temporada de destaque no Santa Cruz Warriors, equipe da G-League, a liga de desenvolvimento dos Estados Unidos, Santos assinou um contrato de três anos para dividir quadra com Stephen Curry e companhia. Apesar da euforia, o brasileiro mantém os pés no chão e acredita que o processo é longo.

